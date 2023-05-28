Вже є збиті цілі на Київщині - Кличко
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня УНН. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Київській області вже є збиті цілі, передає УНН.
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"Вибухи в Києві. Інформація уточнюється. Подробиці — згодом. В області працює ППО, є збиті цілі", - написав Кличко.
Він пізніше додав, що пролунали вибухи зі сторони Житомирського напрямку.
"Вибухи зі сторони Житомирського напрямку. Служби слідують на місце", - зазначив Кличко.
Доповнення
Перед цим, мешканці Києва повідомляли про серію потужних вибухів.
У Київській міській військовій адміністрації вже писали про роботу ППО на підступах до Києва. У КОВА зазначали про загрозу застосування ворожих дронів у Київській області.