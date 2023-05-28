Уже есть сбитые цели на Киевщине - Кличко
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая УНН. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Киевской области уже есть сбитые цели, передает УНН.
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"Взрывы в Киеве. Информация уточняется. Подробности — позже. В области работает ПВО, есть сбитые цели", - написал Кличко.
Он позже добавил, что прозвучали взрывы со стороны Житомирского направления.
"Взрывы со стороны Житомирского направления. Службы следуют на место", - отметил Кличко.
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Перед этим, жители Киева сообщали о серии мощных взрывов.
В Киевской городской военной администрации уже писали о работе ПВО на подступах к Киеву. В КОВА отмечали об угрозе применения вражеских дронов в Киевской области.