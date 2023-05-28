Уже есть сбитые цели на Киевщине - Кличко

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13 марта, 19:26 • 48671 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 104875 просмотра

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13 марта, 13:47 • 107772 просмотра

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13 марта, 13:40 • 107935 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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КИЕВ. 28 мая УНН. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Киевской области уже есть сбитые цели, передает УНН.

Цитата

"Взрывы в Киеве. Информация уточняется. Подробности — позже. В области работает ПВО, есть сбитые цели", - написал Кличко.

Он позже добавил, что прозвучали взрывы со стороны Житомирского направления.

"Взрывы со стороны Житомирского направления. Службы следуют на место", - отметил Кличко.

Дополнение

Перед этим, жители Киева сообщали о серии мощных взрывов. 

В Киевской городской военной администрации уже писали о работе ПВО на подступах к Киеву. В КОВА отмечали об угрозе применения вражеских дронов в Киевской области.

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