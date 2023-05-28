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Вражеская атака на Киев: в результате падения обломков БПЛА пылает крыша многоэтажки

Киев • УНН

 • 689117 просмотра

КИЕВ. 28 мая УНН. В результате падения обломков БПЛА, во время очередной атаки на Киев, загорелась крыша многоэтажки. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

Цитата

"Взрывы в Соломенском районе. Службы направляются на место. В Святошинском районе работает ПВО.

В Печерском районе пожар на крыше 9-ти этажного дома в результате падения обломков БПЛА. Все службы направляются на место", - написал Кличко.

Дополнение

Мэр Киева позже добавил, что столица подвергается массированной атаке врага.

"Взрывы и пожар в Голосеевском районе столицы. На Киев идет следующая волна БПЛА.

Оставайтесь в укрытиях. Атака массированная!", - отметил он.

Напомним

Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в Киевской области уже есть сбитые цели.

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