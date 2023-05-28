Вражеский обстрел Киева: что известно на данный момент

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КИЕВ. 28 мая. УНН. В результате вражеского обстрела, город подвергся разрушениям от падения обломков, также есть погибший и раненый. Об этом пишет УНН со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко и Киевскую городскую военную администрацию.

Детали

В Печерском районе столицы в результате падения обломков произошел пожар на крыше девятиэтажного дома. 

Кроме того, в результате попадания обломков в 7-этажное нежилое здание в Соломенском районе произошло разрушение части стены и возник пожар на 3 этаже. Один человек был ранен (травмы нижних конечностей), еще один человек погиб. Информация уточняется.

Также, в Голосеевском районе столицы горит крыша здания трехэтажного складского помещения. Все службы работают на месте. К тому же, в Голосеевском районе в результате падения обломков, возникло возгорание крыши ТРЦ и пожар на территории строительства.

В КГВА ранее писали, что в Голосеевском районе зафиксировано падение обломков на территорию АЗС. Затем, они опровергли эту информацию.

"Предварительная информация о падении обломков на территории АЗС не подтвердилась. Ожидайте новых сообщений", - написали в КГВА.

Виталий Кличко сообщил о пожаре на АЗС, только уже в Соломенском районе.

"В Соломенский районе столицы, в результате падения обломков БПЛА возле помещения одной из АЗС, госпитализировали женщину 35-ти лет. И погиб 41-летний мужчина", - отметил он.

Дополнение

Виталий Кличко призвал всех оставаться в укрытиях из-за движения вражеских дронов из Обуховского района.

"Отбоя тревоги в Киеве еще нет! Находитесь в укрытиях. Движение группы БПЛА зафиксировано еще с Обуховского направления", - отметил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Силы ПВО уничтожили более 20 вражеских дронов, двигавшихся на Киев - Кличко

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