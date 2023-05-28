У Києві локалізують пожежу внаслідок падіння уламків - мер столиці
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. У Голосіївському районі Києва локалізують пожежу внаслідок падіння уламків БПЛА. Про це написав мер Києва Віталій Кличко, передає УНН.
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"Наразі, за уточненою інформацією, в Голосіївському районі локалізують пожежу на площі 700 м.кв. Руйнування будівельних конструкцій — на загальній площі 1000 м.кв. Рятувальники працюють із залучннням найновіших засобів і технологій", - написав Кличко.
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У Київській міській військовій адміністрації повідомили про пошкодження магазину внаслідок падіння уламків у Дарницькому районі міста.
"Дарницький район. Внаслідок влучання уламків, в одному з магазинів вибиті шибки та пошкоджені двері. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - зазначили в КМВА.
Нагадаємо
Внаслідок ворожого обстрілу, місто зазнало руйнувань від падіння уламків, також є загиблий та поранений.