В Киеве локализуют пожар в результате падения обломков - мэр столицы
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. В Голосеевском районе Киева локализуют пожар в результате падения обломков БПЛА. Об этом написал мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
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"Сейчас, по уточненной информации, в Голосеевском районе локализуют пожар на площади 700 м.кв. Разрушение строительных конструкций — на общей площади 1000 м.кв. Спасатели работают с привлечением новейших средств и технологий", - написал Кличко.
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В Киевской городской военной администрации сообщили о повреждении магазина в результате падения обломков в Дарницком районе города.
"Дарницкий район. В результате попадания обломков, в одном из магазинов выбиты стекла и повреждены двери. Информация о пострадавших уточняется", - отметили в КГВА.
Напомним
В результате вражеского обстрела, город подвергся разрушениям от падения обломков, также есть погибший и раненый.