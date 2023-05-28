"Поздравили" с Днем Киева: враг нанес самую массированную атаку дронами на столицу, уничтожено более 40 "шахедов"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Враг нанес самую массированную атаку дронами на Киев с начала полномасштабного вторжения, силами ПВО было уничтожено более 40 беспилотников. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации, пишет УНН.
Цитата
"Четырнадцатая воздушная атака на столицу с начала мая! Сегодня враг решил "поздравить" киевлян с Днем Киева с помощью своих смертоносных БпЛА. Предварительно, это была самая массированная с начала полномасштабного вторжения атака дронами на столицу, а именно - барражирующими боеприпасами "Shahed". Нападение осуществлялось в несколько волн, а воздушная тревога длилась более 5 часов!
По предварительным данным, силами и средствами ПВО в воздушном пространстве Киева было уничтожено более 40 беспилотников рашистов. (Окончательные данные - в отчетах Генштаба и ВС)", - отметили в КГВА.
Детали
По уточняющейся информации, в результате падения обломков есть жертвы и разрушения в разных районах Киева.
В частности, в Голосеевском из-за сбивания дронов:
-
- обломки попали в 7-этажное нежилое здание, один человек погиб, один - госпитализирован;
-
- возникло возгорание крыши одного из ТРЦ;
-
- возник пожар на территории одной из строек;
-
- также было возгорание на территории предприятия, вспыхнули склады готовой продукции, разрушения на площади 1000 м. кв., есть один пострадавший.
-
В Печерском районе загорелась крыша дома.
В Дарницком районе в одном из магазинов выбиты стекла и повреждены двери. Информация о пострадавших уточняется.
Сообщается, что на всех местах работают соответствующие экстренные службы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Победим и накажем - Ермак прокомментировал ночную атаку на Киев