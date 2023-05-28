"Поздравили" с Днем Киева: враг нанес самую массированную атаку дронами на столицу, уничтожено более 40 "шахедов"

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"Четырнадцатая воздушная атака на столицу с начала мая! Сегодня враг решил "поздравить" киевлян с Днем Киева с помощью своих смертоносных БпЛА. Предварительно, это была самая массированная с начала полномасштабного вторжения атака дронами на столицу, а именно - барражирующими боеприпасами "Shahed". Нападение осуществлялось в несколько волн, а воздушная тревога длилась более 5 часов!

По предварительным данным, силами и средствами ПВО в воздушном пространстве Киева было уничтожено более 40 беспилотников рашистов. (Окончательные данные - в отчетах Генштаба и ВС)", - отметили в КГВА.

Детали

По уточняющейся информации, в результате падения обломков есть жертвы и разрушения в разных районах Киева.

В частности, в Голосеевском из-за сбивания дронов:



обломки попали в 7-этажное нежилое здание, один человек погиб, один - госпитализирован;



возникло возгорание крыши одного из ТРЦ;



возник пожар на территории одной из строек;



также было возгорание на территории предприятия, вспыхнули склады готовой продукции, разрушения на площади 1000 м. кв., есть один пострадавший.



В Печерском районе загорелась крыша дома.

В Дарницком районе в одном из магазинов выбиты стекла и повреждены двери. Информация о пострадавших уточняется.

Сообщается, что на всех местах работают соответствующие экстренные службы.

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