Оккупанты выпустили рекордное количество "шахедов" по Украине: силы ПВО уничтожили 52 из 54 вражеских дронов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Оккупанты ночью выпустили рекордное количество "шахедов" по Украине. Силами ПВО удалось уничтожить 52 из 54 вражеских дронов. Об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ, пишет УНН.
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"В ночь на 28 мая 2023 года враг атаковал Украину иранскими ударными дронами "Shahed-136/131" с северного направления – Брянская область, и южного – Краснодарский край.
В общем зафиксировано пуски рекордного количества дронов-камикадзе – 54!", - отметили в Воздушных Силах.
Детали
Там добавили, что очередную ночную атаку враг направил на военные объекты и объекты критической инфраструктуры государства в центральных регионах страны, в частности на Киевскую область. В зоне ответственности воздушного командования "Центр", было уничтожено большинство ударных дронов.
Также к отражению атаки были привлечены силы и средства воздушного командования "Юг" и воздушного командования "Запад" Воздушных Сил ВС Украины и противовоздушную оборону других составляющих Сил обороны Украины.
Вследствие успешной боевой работы уничтожено 52 "шахеда".
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