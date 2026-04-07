Британия запретит Трампу использовать свои базы для ударов по Ирану

Великобритания не предоставит Президенту США Дональду Трампу доступ к британским базам для нанесения ударов по иранским объектам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание The i Paper.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что доступ американских военных к британским базам должен быть ограничен только уничтожением оборонных объектов Ирана, таких как ракетные шахты или склады. Они могут быть использованы для угрозы интересам Великобритании или ее союзников в Персидском заливе.

Именно этими действиями Лондон ограничится в своих действиях в отношении Ирана и не более, заявил Стармер. В то же время Трамп сравнил Стармера с Невиллом Чемберленом, британским премьер-министром, который в 1930-х проводил политику умиротворения нацистской Германии.

Также Трамп заявил, что народ США хотел бы, чтобы их военные вернулись домой.

Если бы это зависело от меня, я бы забрал нефть, я бы оставил нефть себе, заработал бы кучу денег и также позаботился бы о народе Ирана - цитируют слова Трампа СМИ.

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану полным уничтожением инфраструктуры в случае отсутствия соглашения.