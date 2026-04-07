Британія заборонить Трампу використовувати свої бази для ударів по Ірану

Олександр Кацуба: ракети, кадровий дефіцит і "сплячі" ліцензії — що відбувається з газовою галуззю
Україна запропонувала рф взаємне припинення ударів по енергетиці - Зеленський
"Лукашенко стане законною ціллю" - військові оцінили ризики наступу на Україну з білорусі
Нардепа Качного запідозрили у незаконному збагаченні на майже 13 млн грн
Як візит Зеленського до Сирії відкриває нові можливості для України
В Україну йдуть заморозки та штормовий вітер, є загроза для плодових дерев
Вартість домашньої паски у 2026 році зросла на 12% - аналітики
Посилки, цифрові платформи, військовий збір. Комітет схвалив податкові зміни з пакету МВФ, далі - голосування ВР
Дизель в Україні різко подорожчав за вихідні: де 6 квітня найдешевше заправитися
Artemis II вперше за 50 років увійшла у сферу дії тяжіння Місяця
Популярнi новини
Астронавти місії Artemis II віддалилися від Землі на максимальну відстань в історії людстваVideo6 квітня, 20:53 • 8734 перегляди
Дрони атакували завод "Міндобрива" у воронезькій області рфVideo6 квітня, 21:29 • 14814 перегляди
На Сумщині трактор підірвався на скинутій з ворожого дрона вибухівці - двоє поранених6 квітня, 22:00 • 6120 перегляди
Іран представив план припинення війни зі США та Ізраїлем - NYT6 квітня, 23:42 • 10624 перегляди
Окупанти на Донеччині створюють реєстр дітей жертв сексуального насильства та суїцидів - ЦНСPhoto7 квітня, 00:19 • 11053 перегляди
Публікації
Олександр Кацуба: ракети, кадровий дефіцит і "сплячі" ліцензії — що відбувається з газовою галуззю06:00 • 5572 перегляди
Як правильно обрізати виноград навесні та восени, щоб отримати щедрий урожайPhoto6 квітня, 16:13 • 23559 перегляди
Навіщо звинувачений у медичній недбалості лікар Odrex завів блог та критикує суддю? Photo6 квітня, 11:53 • 34207 перегляди
Як позбутися клопів: ефективні методи, засоби та порадиPhoto6 квітня, 10:09 • 43786 перегляди
Вербна неділя - традиції, звичаї та символи свята5 квітня, 05:22 • 130309 перегляди
Netflix випустив ігровий додаток Playground для дітей до восьми років00:55 • 4846 перегляди
Мене совість не мучить - Тополя про розлучення з дружиною 6 квітня, 17:48 • 14038 перегляди
Ліза Кудроу заявила що почувалася другорядною серед акторів "Друзів"PhotoVideo6 квітня, 10:58 • 24614 перегляди
Pepsi припиняє спонсорство британського фестивалю, де Каньє Вест мав виступати хедлайнером5 квітня, 15:58 • 38831 перегляди
"Уже ближче до Місяця, ніж до Землі": екіпаж Artemis II показав епічні фото з космосуPhotoVideo4 квітня, 10:47 • 50300 перегляди
Британія заборонить Трампу використовувати свої бази для ударів по Ірану

Кір Стармер обмежив доступ США до британських баз. Дональд Трамп порівняв таку політику з умиротворенням нацистів.

Велика Британія не дасть Президенту США Дональду Трампу доступ до британських баз для завдання ударів по іранських об’єктах. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання The i Paper.

Деталі

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що доступ американських військових до британських баз має бути обмежений лише знищенням оборонних об'єктів Ірану, таких як ракетні шахти або склади. Вони можуть бути використані для загрози інтересам Великої Британії або її союзників у Перській затоці.

Саме цими діями Лондон обмежиться у своїх діях щодо Ірану і не більше, заявив Стармер. Водночас Трамп порівняв Стармера з Невіллом Чемберленом, британським прем'єр-міністром, що в 1930-х проводив політику умиротворення нацистської Німеччини.

Також Трамп заявив, що народ США хотів би, щоб їхні військові повернулися додому.

Якби це залежало від мене, я б забрав нафту, я б залишив нафту собі, заробив би купу грошей і також подбав би про народ Ірану

- цитують слова Трампа ЗМІ.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану повним знищенням інфраструктури у разі відсутності угоди.

