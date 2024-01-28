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Британия предлагает план завершения войны в Газе - Financial Times

Британия предлагает план завершения войны в Газе - Financial Times

Киев  •  УНН

28 январь 2024, 01:32  •  3591 просмотра

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Великобритания предложила план из пяти пунктов для прекращения войны между Израилем и ХАМАСом. План предусматривает немедленную паузу в боевых действиях, что приведет к переговорам о постоянном прекращении огня и устойчивом мире.

Великобритания предложила план из пяти пунктов, который, по мнению Лондона, завершит войну между Израилем и боевиками ХАМАС. Об этом пишет издание Financial Times, передает УНН.

Детали

Отмечается, что министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон обсудил эту инициативу с израильскими и палестинскими лидерами во время своего турне в регионе. Кроме того, во время своего визита Кэмерон призвал стороны "к немедленной паузе в боевых действиях".

Он выразил уверенность, что прекращение боевых действий в конечном итоге приведет к освобождению заложников в Газе, а затем к переговорам о постоянном прекращении огня.

Что мы пытаемся сделать, так это закрепить идею о том, что получив эту паузу, вы должны упорно работать над тем, чтобы превратить ее в длительное прекращение огня, и действительно сосредоточиться на реалистичных и достижимых вещах, которые смогут сделать прекращение огня постоянным и устойчивым

сказал Кэмерон.

Британия уже поделилась своим планом с арабскими, американскими и европейскими правительствами.

Вместе с тем, как сообщает издание, премьер-министр Биньямин Нетаньяху исключил любые шаги в направлении создания палестинского государства или сотрудничества с Палестинской администрацией, а также отверг любое постоянное прекращение огня как часть соглашения об освобождении заложников.

Международный суд ООН обязал Израиль принять меры для предотвращения актов геноцида в Газе26 январь 2024, 13:11 • 17906 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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Britain offers a plan to end the war in Gaza - Financial Times
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Британия предлагает план завершения войны в Газе - Financial Times

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