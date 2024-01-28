Британія пропонує план завершення війни у Газі – Financial Times

Велика Британія запропонувала план з п'яти пунктів, який, на думку Лондона, завершить війну між Ізраїлем та бойовиками ХАМАС. Про це пише видання Financial Times, передає УНН.

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Зазначається, що міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон обговорив цю ініціативу з ізраїльськими і палестинськими лідерами під час свого турне у регіоні. Крім того, під час свого візиту Кемерон закликав сторони "до негайної паузи у бойових діях".

Він висловив впевненість, що припинення бойових дій у кінцевому підсумку призведе до звільнення заручників в Газі, а потім до переговорів про постійне припинення вогню.

Що ми намагаємося зробити, так це закріпити ідею про те, що отримавши цю паузу, ви повинні наполегливо працювати над тим, щоб перетворити її на тривале припинення вогню, і дійсно зосередитися на реалістичних і досяжних речах, які зможуть зробити припинення вогню постійним і стійким сказав Кемерон.

Британія вже поділилась своїм планом з арабськими, американськими та європейськими урядами.

Разом з тим, як повідомляє видання, прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу виключив будь-які кроки в напрямку створення палестинської держави або співпраці з Палестинською адміністрацією, а також відкинув будь-яке постійне припинення вогню як частину угоди про звільнення заручників.

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