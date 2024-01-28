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Британія пропонує план завершення війни у Газі – Financial Times

Британія пропонує план завершення війни у Газі – Financial Times

Київ • УНН

 • 30425 перегляди

Великобританія запропонувала план з п'яти пунктів для припинення війни між Ізраїлем і ХАМАСом. План передбачає негайну паузу в бойових діях, що призведе до переговорів про постійне припинення вогню і сталий мир.

Велика Британія запропонувала план з п'яти пунктів, який, на думку Лондона, завершить війну між Ізраїлем та бойовиками ХАМАС. Про це пише видання Financial Times, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон обговорив цю ініціативу з ізраїльськими і палестинськими лідерами під час свого турне у регіоні. Крім того, під час свого візиту Кемерон закликав сторони "до негайної паузи у бойових діях".

Він висловив впевненість, що припинення бойових дій у кінцевому підсумку призведе до звільнення заручників в Газі, а потім до переговорів про постійне припинення вогню.

Що ми намагаємося зробити, так це закріпити ідею про те, що отримавши цю паузу, ви повинні наполегливо працювати над тим, щоб перетворити її на тривале припинення вогню, і дійсно зосередитися на реалістичних і досяжних речах, які зможуть зробити припинення вогню постійним і стійким

сказав Кемерон.

Британія вже поділилась своїм планом з арабськими, американськими та європейськими урядами.

Разом з тим, як повідомляє видання, прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу виключив будь-які кроки в напрямку створення палестинської держави або співпраці з Палестинською адміністрацією, а також відкинув будь-яке постійне припинення вогню як частину угоди про звільнення заручників.

Міжнародний суд ООН зобов'язав Ізраїль вжити заходів для запобігання актам геноциду в Газі26.01.24, 15:11 • 20764 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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