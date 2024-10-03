Британия передает суверенитет над островами Чагос Маврикию: военная база останется

Великобритания объявила, что отказывается от суверенитета над отдаленной, но стратегически важной группой островов в Индийском океане после более чем полвека, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Соглашение, которое было достигнуто после многих лет переговоров, предусматривает передачу Великобританией островов Чагос Маврикию в историческом шаге.

Сюда входит тропический атолл Диего-Гарсия, который используется правительством США в качестве военной базы для своих кораблей ВМС и дальних бомбардировщиков.

Объявление, сделанное в совместном заявлении премьер-министров Великобритании и Маврикия в четверг, завершает десятилетие часто напряженных переговоров между двумя странами по островам.

База США и Великобритании останется на Диего-Гарсия - ключевой фактор, позволяющий соглашению продвигаться вперед в период растущего геополитического соперничества в регионе между западными странами, Индией и Китаем.

«Согласно условиям этого договора Соединенное Королевство согласится с тем, что Маврикий имеет суверенитет над архипелагом Чагос, включая Диего-Гарсию», - говорится в заявлении премьер-министра Великобритании Кира Стармера и премьер-министра Маврикия Правинда Джагнота.

«В то же время обе наши страны привержены необходимости... обеспечить долгосрочную, безопасную и эффективную работу существующей базы на Диего-Гарсия, которая играет жизненно важную роль в региональной и глобальной безопасности», - сказано в заявлении.

Договор также «устранит ошибки прошлого и продемонстрирует приверженность обеих сторон поддержке благосостояния жителей Чагоса», - говорится в заявлении.

Маврикий теперь сможет запустить программу переселения на островах Чагос, кроме военной базы острова Диего-Гарсия.

Соглашение все еще подлежит окончательному согласованию договора, но обе стороны пообещали завершить его как можно быстрее.

Напомним,

Карибское государство Барбадос с 30 ноября 2021 года перестало подчиняться британской короне, превратившись в республику. 20 октября того года в Барбадосе избрали первого президента острова. Им стала генерал-губернатор Сандра Мейсон.