Британия передает суверенитет над островами Чагос Маврикию: военная база останется

ukenru
Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский
  •  14536 просмотра

Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский

Эксклюзив
Проекты по энергоэффективности, в сфере образования и медицины: как громады Киевщины развивают международное сотрудничество в условиях военного положения
  •  49584 просмотра

Проекты по энергоэффективности, в сфере образования и медицины: как громады Киевщины развивают международное сотрудничество в условиях военного положения

Эксклюзив
Юридический нонсенс в деле экс-министра Сольского: детективы НАБУ в суде ссылаются на копию "документа", который написан от руки
  •  118456 просмотра

Юридический нонсенс в деле экс-министра Сольского: детективы НАБУ в суде ссылаются на копию "документа", который написан от руки

Эксклюзив
В Украине за один год количество осужденных с гепатитом C выросло втрое
  •  129322 просмотра

В Украине за один год количество осужденных с гепатитом C выросло втрое

Эксклюзив
АРМА отрицает визиты экс-нардепа Писаренко, но оставляет "черные" входы для тайных гостей открытыми
  •  130842 просмотра

АРМА отрицает визиты экс-нардепа Писаренко, но оставляет "черные" входы для тайных гостей открытыми

В Киеве ухудшение качества воздуха: КГГА советует закрыть окна
  •  127227 просмотра

В Киеве ухудшение качества воздуха: КГГА советует закрыть окна

Эксклюзив
Дети с особыми образовательными потребностями должны максимально комфортно чувствовать себя в учебных заведениях - член комитета ВР по соцполитике
2 октября 2024, 12:09  •  112581 просмотра

Дети с особыми образовательными потребностями должны максимально комфортно чувствовать себя в учебных заведениях - член комитета ВР по соцполитике

Эксклюзив
В АРМА открестились от визитов экс-нардепа Писаренко и уверяют, что Дума с ним «не знакома»
2 октября 2024, 10:18  •  104990 просмотра

В АРМА открестились от визитов экс-нардепа Писаренко и уверяют, что Дума с ним «не знакома»

Эксклюзив
Отсутствие почти 2,6 млн грн в декларации одного из главных налоговиков страны Сокура может стать поводом для расследования НАПК - юрист
2 октября 2024, 08:41  •  104103 просмотра

Отсутствие почти 2,6 млн грн в декларации одного из главных налоговиков страны Сокура может стать поводом для расследования НАПК - юрист

Эксклюзив
Из-за выборов США не готовы к эскалации с Ираном: эксперт прокомментировал ракетную атаку на Израиль
2 октября 2024, 08:26  •  99673 просмотра

Из-за выборов США не готовы к эскалации с Ираном: эксперт прокомментировал ракетную атаку на Израиль

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
ПВО Киева уничтожила все вражеские дроны во время ночной атаки

ПВО Киева уничтожила все вражеские дроны во время ночной атаки

  •  103264 просмотра
В Харькове повреждены высоковольтные линии из-за вражеского удара

В Харькове повреждены высоковольтные линии из-за вражеского удара

  •  103290 просмотра
3 октября: Всемирный день грибников, Международный день смузи

3 октября: Всемирный день грибников, Международный день смузи

  •  108531 просмотра
Иное образование: переход от школы-конвейера к школе-саду

Иное образование: переход от школы-конвейера к школе-саду

  •  109203 просмотра
Глава АРМА Дума похвасталась "эффективностью", но "забыла" упомянуть, что появилась она после четырех решений суда и блокировки счетов

Глава АРМА Дума похвасталась "эффективностью", но "забыла" упомянуть, что появилась она после четырех решений суда и блокировки счетов

  •  86015 просмотра
публикации
Глава АРМА Дума похвасталась "эффективностью", но "забыла" упомянуть, что появилась она после четырех решений суда и блокировки счетов

Глава АРМА Дума похвасталась "эффективностью", но "забыла" упомянуть, что появилась она после четырех решений суда и блокировки счетов

  •  86015 просмотра
Коррупционный след: как самый влиятельный налоговик Сокур избегает ответственности за нарушения в ГНС

Коррупционный след: как самый влиятельный налоговик Сокур избегает ответственности за нарушения в ГНС

  •  75790 просмотра
Иное образование: переход от школы-конвейера к школе-саду

Иное образование: переход от школы-конвейера к школе-саду

  •  109203 просмотра
Домашние задания и даже отчисления за прогулы: на Киевщине возобновил свою деятельность Университет для людей старшего возраста

Домашние задания и даже отчисления за прогулы: на Киевщине возобновил свою деятельность Университет для людей старшего возраста

  •  117598 просмотра
Будет ли полиция действовать решительно: дело главного юриста Нацбанка как тест на борьбу с коррупцией

Будет ли полиция действовать решительно: дело главного юриста Нацбанка как тест на борьбу с коррупцией

2 октября 2024, 10:47  •  132761 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
3 октября: Всемирный день грибников, Международный день смузи

3 октября: Всемирный день грибников, Международный день смузи

  •  108531 просмотра
В Чернобыльском заповеднике родилась сразу двойня лошадей Пржевальского

В Чернобыльском заповеднике родилась сразу двойня лошадей Пржевальского

  •  89906 просмотра
Обнаружен новый вид динозавров, которые обитали на Пиренейском полуострове в меловом периоде

Обнаружен новый вид динозавров, которые обитали на Пиренейском полуострове в меловом периоде

  •  103964 просмотра
Всемирный день воздушного шарика, День трезвости и борьбы с алкоголизмом, Рош-га-Шана. Что еще можно отметить 2 октября

Всемирный день воздушного шарика, День трезвости и борьбы с алкоголизмом, Рош-га-Шана. Что еще можно отметить 2 октября

2 октября 2024, 03:07  •  115459 просмотра
Картина Пикассо десятилетиями висела в гостиной перекупщика, который понятия не имел о художнике

Картина Пикассо десятилетиями висела в гостиной перекупщика, который понятия не имел о художнике

1 октября 2024, 18:01  •  102679 просмотра
Актуальное
Британия передает суверенитет над островами Чагос Маврикию: военная база останется

Британия передает суверенитет над островами Чагос Маврикию: военная база останется

Киев  •  УНН

3 октября 2024, 11:49  •  1744 просмотра

Read in English

Британия согласилась передать суверенитет над архипелагом Чагос Маврикию после десятилетий переговоров. Военная база США на острове Диего-Гарсия останется, а Маврикий сможет начать программу переселения на других островах.

Великобритания объявила, что отказывается от суверенитета над отдаленной, но стратегически важной группой островов в Индийском океане после более чем полвека, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Соглашение, которое было достигнуто после многих лет переговоров, предусматривает передачу Великобританией островов Чагос Маврикию в историческом шаге.

Сюда входит тропический атолл Диего-Гарсия, который используется правительством США в качестве военной базы для своих кораблей ВМС и дальних бомбардировщиков.

Объявление, сделанное в совместном заявлении премьер-министров Великобритании и Маврикия в четверг, завершает десятилетие часто напряженных переговоров между двумя странами по островам.

База США и Великобритании останется на Диего-Гарсия - ключевой фактор, позволяющий соглашению продвигаться вперед в период растущего геополитического соперничества в регионе между западными странами, Индией и Китаем.

«Согласно условиям этого договора Соединенное Королевство согласится с тем, что Маврикий имеет суверенитет над архипелагом Чагос, включая Диего-Гарсию», - говорится в заявлении премьер-министра Великобритании Кира Стармера и премьер-министра Маврикия Правинда Джагнота.

«В то же время обе наши страны привержены необходимости... обеспечить долгосрочную, безопасную и эффективную работу существующей базы на Диего-Гарсия, которая играет жизненно важную роль в региональной и глобальной безопасности», - сказано в заявлении.

Договор также «устранит ошибки прошлого и продемонстрирует приверженность обеих сторон поддержке благосостояния жителей Чагоса», - говорится в заявлении.

Маврикий теперь сможет запустить программу переселения на островах Чагос, кроме военной базы острова Диего-Гарсия.

Соглашение все еще подлежит окончательному согласованию договора, но обе стороны пообещали завершить его как можно быстрее.

Напомним,

Карибское государство Барбадос с 30 ноября 2021 года перестало подчиняться британской короне, превратившись в республику. 20 октября того года в Барбадосе избрали первого президента острова. Им стала генерал-губернатор Сандра Мейсон.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Новости Мира
kir-starmerКир Стармер
federalnoe-pravitelstvo-soedinennikh-shtatovФедеральное правительство Соединенных Штатов
indiiskyi-okeanИндийский океан
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания