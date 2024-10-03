Британія передає суверенітет над островами Чагос Маврикію: військова база залишиться

Велика Британія оголосила, що відмовляється від суверенітету над віддаленою, але стратегічно важливою групою островів в Індійському океані після більш ніж пів століття, пише УНН з посиланням на BBC.

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Угода, яка була досягнута після багатьох років переговорів, передбачає передачу Великою Британією островів Чагос Маврикію в історичному кроці.

Сюди входить тропічний атол Дієго-Гарсія, який використовується урядом США як військова база для своїх кораблів ВМС та дальніх бомбардувальників.

Оголошення, зроблене у спільній заяві прем'єр-міністрів Великої Британії та Маврикія у четвер, завершує десятиліття часто напружених переговорів між двома країнами щодо островів.

База США та Великої Британії залишиться на Дієго-Гарсія - ключовий фактор, що дозволяє угоді просуватися вперед у період зростаючого геополітичного суперництва в регіоні між західними країнами, Індією та Китаєм.

"Згідно з умовами цього договору Сполучене Королівство погодиться з тим, що Маврикій має суверенітет над архіпелагом Чагос, включаючи Дієго-Гарсію", - ідеться у заяві прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера та прем'єр-міністра Маврикія Правінда Джагнота.

"Водночас обидві наші країни віддані необхідності... забезпечити довгострокову, безпечну та ефективну роботу існуючої бази на Дієго-Гарсія, яка відіграє життєво важливу роль у регіональній та глобальній безпеці", - сказано у заяві.

Договір також "усуне помилки минулого та продемонструє відданість обох сторін підтримці добробуту жителів Чагосу", - ідеться у заяві.

Маврикій тепер зможе запустити програму переселення на островах Чагос, окрім військової бази острова Дієго-Гарсія.

Угода все ще підлягає остаточному погодженню договору, але обидві сторони пообіцяли завершити її якнайшвидше.

Нагадаємо

Карибська держава Барбадос з 30 листопада 2021 року перестала підкорятися британській короні, перетворившись на республіку. 20 жовтня того року у Барбадосі обрали першого президента острова. Ним стала генерал-губернатор Сандра Мейсон.