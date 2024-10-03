Британія передає суверенітет над островами Чагос Маврикію: військова база залишиться

ukenru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 54666 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 102775 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 140955 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 116849 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 109125 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 113769 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 139095 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75165 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83630 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 177082 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3 м/с
75 %
749 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У кремлі відреагували на заяву Трампа про контури майбутньої угоди щодо України

У кремлі відреагували на заяву Трампа про контури майбутньої угоди щодо України

24 березня, 15:36 • 25164 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 30450 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 29312 перегляди
Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

24 березня, 17:00 • 20859 перегляди
Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

24 березня, 17:08 • 33721 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 140950 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 139090 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 177077 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 515860 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 595421 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

19:57 • 5770 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 29312 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 30450 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 34982 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 59026 перегляди
Актуальне
Британія передає суверенітет над островами Чагос Маврикію: військова база залишиться

Британія передає суверенітет над островами Чагос Маврикію: військова база залишиться

Київ • УНН

 • 12918 перегляди

Британія погодилася передати суверенітет над архіпелагом Чагос Маврикію після десятиліть переговорів. Військова база США на острові Дієго-Гарсія залишиться, а Маврикій зможе розпочати програму переселення на інших островах.

Велика Британія оголосила, що відмовляється від суверенітету над віддаленою, але стратегічно важливою групою островів в Індійському океані після більш ніж пів століття, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Угода, яка була досягнута після багатьох років переговорів, передбачає передачу Великою Британією островів Чагос Маврикію в історичному кроці.

Сюди входить тропічний атол Дієго-Гарсія, який використовується урядом США як військова база для своїх кораблів ВМС та дальніх бомбардувальників.

Оголошення, зроблене у спільній заяві прем'єр-міністрів Великої Британії та Маврикія у четвер, завершує десятиліття часто напружених переговорів між двома країнами щодо островів.

База США та Великої Британії залишиться на Дієго-Гарсія - ключовий фактор, що дозволяє угоді просуватися вперед у період зростаючого геополітичного суперництва в регіоні між західними країнами, Індією та Китаєм.

"Згідно з умовами цього договору Сполучене Королівство погодиться з тим, що Маврикій має суверенітет над архіпелагом Чагос, включаючи Дієго-Гарсію", - ідеться у заяві прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера та прем'єр-міністра Маврикія Правінда Джагнота.

"Водночас обидві наші країни віддані необхідності... забезпечити довгострокову, безпечну та ефективну роботу існуючої бази на Дієго-Гарсія, яка відіграє життєво важливу роль у регіональній та глобальній безпеці", - сказано у заяві.

Договір також "усуне помилки минулого та продемонструє відданість обох сторін підтримці добробуту жителів Чагосу", - ідеться у заяві.

Маврикій тепер зможе запустити програму переселення на островах Чагос, окрім військової бази острова Дієго-Гарсія.

Угода все ще підлягає остаточному погодженню договору, але обидві сторони пообіцяли завершити її якнайшвидше.

Нагадаємо

Карибська держава Барбадос з 30 листопада 2021 року перестала підкорятися британській короні, перетворившись на республіку. 20 жовтня того року у Барбадосі обрали першого президента острова. Ним стала генерал-губернатор Сандра Мейсон.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Новини Світу
keir-starmerКейр Стармер
federalnyi-uriad-spoluchenykh-shtativ-amerykyФедеральний уряд Сполучених Штатів Америки
indiiskyi-okeanІндійський океан
spoluchene-korolivstvoСполучене Королівство

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.46
Bitcoin
$87,495.30
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,043.19
Ethereum
$2,081.24