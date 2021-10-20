Барбадос обрав першого президента

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За рішенням парламенту, вона замінить на посаді главу держави королеву Єлизавету II. 30 листопада відбудеться церемонія інавгурації першого президента Барбадосу.

Барбадос отримав незалежність в 1966 році. При цьому він перебував під керівництвом британського монарха. У минулому вересні влади острова ухвалили рішення про перехід до парламентської республіки. Ця форма правління дозволяє отримати незалежність від британської корони.

Нагадаємо

31 серпня естонський парламент в другому турі обрав президентом Естонії директора Естонського національного музею Алара Каріса - він набрав 72 голоси.