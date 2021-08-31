В Естонії обрали нового президента
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Сьогодні, 31 серпня, естонський парламент в другому турі обрав президентом Естонії директора Естонського національного музею Алара Каріса - він набрав 72 голоси. Про це корреспондент УНН повідомляє з посиланням на трансляцію телеканалу ETV+.
Деталі
Як відомо, президент країни обирається в парламенті на таємному голосуванні, у кожного депутата Рійгікогу є один голос. Для того, щоб кандидата обрали, необхідно отримати не менше 68 з 101 можливих голосів.
Сьогодні Алар Каріс набрав 72 голоси, що більше необхідних 68 голосів.
Додамо
В першому турі 30 серпня за Каріса проголосували 63 депутати Рійгікогу.