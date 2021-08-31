В Эстонии избрали нового президента
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Сегодня, 31 августа, эстонский парламент во втором туре избрал президентом Эстонии директора Эстонского национального музея Алара Кариса - он набрал 72 голоса. Об этом корреспондент УНН сообщает со ссылкой на трансляцию телеканала ETV+.
Детали
Как известно, президент страны избирается в парламенте на тайном голосовании, у каждого депутата Рийгикогу один голос. Для того, чтобы кандидата избрали, необходимо получить не менее 68 из 101 возможных голосов.
Сегодня Алар Карис набрал 72 голоса, что больше необходимых 68 голосов.
Добавим
В первом туре 30 августа за Кариса проголосовали 63 депутата Рийгикогу.