Барбадос выбрал первого президента
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. В Барбадосе избрали первого президента острова. Им стала генерал-губернатор Сандра Мейсон, пишет УНН со ссылкой на Kevz Politics.
Детали
По решению парламента, она заменит на посту главу государства королеву Елизавету II. 30 ноября состоится церемония инаугурации первого президента Барбадоса.
Барбадос получил независимость в 1966 году. При этом он находился под руководством британского монарха. В прошлом сентябре власти острова приняли решение о переходе к парламентской республике. Эта форма правления позволяет получить независимость от британской короны.
Напомним
31 августа эстонский парламент во втором туре избрал президентом Эстонии директора Эстонского национального музея Алара Карис - он набрал 72 голоса.