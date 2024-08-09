Британия объявила новые санкции против Беларуси из-за нарушения прав человека

По случаю четвертой годовщины сфальсифицированных президентских выборов в Беларуси, Великобритания объявила о новых санкциях против Минска. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство иностранных дел Великобритании.

Детали

В британский санкционный список попали руководители четырех белорусских исправительных колоний, где незаконно содержатся политические заключенные и активисты, и три белорусских предприятия оборонного и военно-промышленного сектора, поддерживающие связи с РФ.

В частности в санкционном списке теперь

Толстенков Денис Анатольевич: комендант исправительной колонии No4; Андрей Сергеевич Пальчик: бывший комендант исправительной колонии No1

3. Филипп Владимирович Стурчанка: комендант исправительной колонии 3

Лазаренко Алексей Валерьевич: комендант исправительной колонии 15



Все 4 человека несут или были ответственными за участие, поддержку и содействие совершению серьезного нарушения прав человека, репрессии против гражданского общества и демократической оппозиции, а также действия и деятельность, которые подрывают демократию и верховенство права в Беларуси - отмечают в МИД Великобритании.

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Также под санкции попали:

ОАО "СтанкоГомель": белорусский производитель станков, который экспортирует товары в Россию для использования в российском военно-промышленном секторе;

АО "НИИВМ": аффилированная с правительством Беларуси организация, ведущая бизнес в белорусском оборонном секторе;



ООО "Ручсервомотор": белорусский производитель станков, который экспортирует товары в Россию для использования в российском военно-промышленном секторе



Кроме санкций, Великобритания объявила о выделении 2,5 миллиона фунтов стерлингов "на поддержку прав человека и гражданского общества в Беларуси, в частности дальнейшее финансирование международной платформы по сбору доказательств нарушений прав человека режимом Лукашенко.

Спустя четыре года после жестоких событий, свидетелями которых мы стали в Беларуси, беспощадные репрессии Лукашенко против гражданского общества не демонстрируют никаких признаков ослабления - заявил глава британского МИДа Дэвид Лемми.

Напомним

Совет ЕС принял санкции против 28 человек за нарушение прав человека в Беларуси. Ограничения касаются представителей силовых структур, судебной системы и государственных СМИ.