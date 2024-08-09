Британия объявила новые санкции против Беларуси из-за нарушения прав человека
Киев • УНН
Великобритания ввела санкции против руководителей белорусских тюрем и оборонных предприятий. Также выделено 2,5 млн фунтов на поддержку прав человека и гражданского общества в Беларуси.
По случаю четвертой годовщины сфальсифицированных президентских выборов в Беларуси, Великобритания объявила о новых санкциях против Минска. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство иностранных дел Великобритании.
Детали
В британский санкционный список попали руководители четырех белорусских исправительных колоний, где незаконно содержатся политические заключенные и активисты, и три белорусских предприятия оборонного и военно-промышленного сектора, поддерживающие связи с РФ.
В частности в санкционном списке теперь
- Толстенков Денис Анатольевич: комендант исправительной колонии No4;
- Андрей Сергеевич Пальчик: бывший комендант исправительной колонии No1
- 3. Филипп Владимирович Стурчанка: комендант исправительной колонии 3
- Лазаренко Алексей Валерьевич: комендант исправительной колонии 15
Все 4 человека несут или были ответственными за участие, поддержку и содействие совершению серьезного нарушения прав человека, репрессии против гражданского общества и демократической оппозиции, а также действия и деятельность, которые подрывают демократию и верховенство права в Беларуси
Лукашенко буде розмовляти тільки з тим, хто може завдати йому удар: білоруські добровольці про спротив диктатурі та ситуацію на фронті5 августа 2024, 09:29 • 169940 просмотров
Также под санкции попали:
- ОАО "СтанкоГомель": белорусский производитель станков, который экспортирует товары в Россию для использования в российском военно-промышленном секторе;
- АО "НИИВМ": аффилированная с правительством Беларуси организация, ведущая бизнес в белорусском оборонном секторе;
- ООО "Ручсервомотор": белорусский производитель станков, который экспортирует товары в Россию для использования в российском военно-промышленном секторе
Кроме санкций, Великобритания объявила о выделении 2,5 миллиона фунтов стерлингов "на поддержку прав человека и гражданского общества в Беларуси, в частности дальнейшее финансирование международной платформы по сбору доказательств нарушений прав человека режимом Лукашенко.
Спустя четыре года после жестоких событий, свидетелями которых мы стали в Беларуси, беспощадные репрессии Лукашенко против гражданского общества не демонстрируют никаких признаков ослабления
Напомним
Совет ЕС принял санкции против 28 человек за нарушение прав человека в Беларуси. Ограничения касаются представителей силовых структур, судебной системы и государственных СМИ.