Лукашенко будет разговаривать только с тем, кто может нанести ему удар: белорусские добровольцы о сопротивлении диктатуре и ситуации на фронте

В агрессивной войне, которую россия развязала против Украины уже погибло более 60 белорусских добровольцев, вставших в ряды Вооруженных Сил Украины. В своей борьбе белорусские добровольцы не планируют останавливаться, а своей стратегической целью видят деоккупацию Беларуси от российских войск и демонтаж режима Лукашенко. УНН пообщался с заместителем командира Полка им. Кастуся Калиновского Вадимом Кабанчуком и одним из основателей и лидеров Общественного Движения "Калиновцы" Денисом Прохоровым.

Справочно

Полк имени Кастуся Калиновского был основан в марте 2022 года, входит в состав Вооруженных Сил Украины. Цель вооруженного формирования - защита Украины от российской агрессии. Сформировано подразделение из белорусских добровольцев.

Свое название полк получил в честь Кастуся Калиновского - руководителя национально-освободительного восстания 1863-1864 годов на белорусско-литовских землях бывшей Речи Посполитой против российского господства, национального героя Беларуси.

Полк Калиновского состоит из батальонов "Волат" и "Литвин".

Добровольцы полка считают россию общим врагом Беларуси и Украины. Они надеются, что освобождение Украины от российских захватчиков неизбежно повлечет за собой ослабление, а, возможно, и начало краха путинского режима. А это в свою очередь позволит поставить точку в истории существования режима лукашенко в Беларуси.

Члены боевого подразделения участвовали в боях за Ирпень, Бучу, Купянск, Северодонецк, Лисичанск, Бахмут, сражались с российскими оккупантами на Николаевщине и Херсонщине.

Общественное Движение "Калиновцы"

Движение было основано на базе полка имени Калиновского для усиления военно-политической составляющей развития национально-освободительного движения. Стратегической целью Движения является объединение возможностей и ресурсов белорусских военизированных, военных и общественных объединений и инициатив, а также представителей белорусских демократических сил с целью восстановления демократического и конституционного порядка в Республике Беларусь.

Заместитель командира Полка им. Кастуся Калиновского Вадим Кабанчук

В целом по вашему мнению внутри Беларуси на сколько люди готовы и ждут удобного случая для действий, на сколько партизанское движение внутри страны «живое»?

У нас был показательный 2020 год, когда мы видели, что фактически на улицах Беларуси впервые в истории Беларуси вышли люди в таком количестве. По данным Chatham House до миллиона протестующих было. Население Беларуси 9 млн - это весьма большая цифра. Это был фактически своеобразный народный референдум о недоверии к власти лукашенко, о несогласии с тем, что он незаконно захватил и контролирует власть.

Когда началась полномасштабная война в 2022 году, то люди вышли снова на улицы. Не в таком количестве, потому что уже пошли масштабные репрессии и многие из тех людей получили очень большие сроки. Сейчас у нас там наверное тысяча политзаключенных. Подробное количество их не знает никто. В таких условиях широкое движение партизанского сопротивления не возможно, потому что Беларусь - это такая централизованная диктатура, которая смогла установить полицейский режим еще там скажем пару десятков лет назад. В общем лукашенко удерживает власть 30 лет. Поэтому в таких условиях белорусы делают то, что могут делать.

Мы знаем, что были акции на чугунничных путях (железнодорожные пути - ред.), на железной дороге. Были акции по остановке движения, когда шла москальская колонна в Украину. Киберпартизаны заблокировали белорусский чугунок. Были акции, когда просто люди выходили с протестами в центры своих городов. На сегодня мы видим, что время от времени одиночные акции партизанские проходят. Это была, например акция с самолетом в Мачулищах, когда повредили самолет.

Я думаю, что большинство белорусского народа находится в ожидании благоприятного момента, когда можно будет выступить еще раз против диктатуры.

Рассчитываете ли вы именно на силовой блок в Беларуси? На сколько лукашенко держит его и возможно ли, что там тоже люди ждут удачного момента?

По нашим данным лукашенко так и не решился отдать приказ о вторжении в Украину в 2022 году, потому что они видели, что армия не хочет выполнять этот приказ и она не лояльна режиму лукашенко, и это их остановило. Потому что иначе, при негативном для лукашенко сценарии он давно уже потерял бы власть.

Я думаю, что этот фактор более 30-летней истории такой квазинезависимости Беларуси дал свой результат, потому что люди и военные как часть нашего социума все же представляют себя в независимом государстве. Здесь только вопрос в том, что нам нужно исправить историческую ошибку 1994 года, когда больше белорусов проголосовали за лукашенко.

Какова сейчас ситуация на фронте и наблюдается ли, что поставки оружия, снарядов улучшились?

Мы видим, что фронт фактически стоит. Никаких там прорывов у россиян нет, несмотря на то, что говорит их пропаганда. Ребята держатся, да безусловно трудно, потому что у (рф - ред.) фактор превосходства в воздухе, где они используют очень часто авиабомбы, против которых почти нет сопротивления.

По моему личному мнению, я не думаю, что у россии будут какие-то мощные успехи на фронте в ближайшее время. Другой вопрос - это освобождение украинских земель, которое находится под оккупацией, но это уже вопрос к нашим союзникам относительно помощи, которая идет Украине.

Относительно набора добровольцев в батальон, как сейчас активно приобщаются к нему, как происходит привлечение?

У нас идет набор, он в принципе и не останавливался. Здесь вопрос только в том, что, как мы все понимаем третий год конфликта дает о себе знать. Часть людей устала, часть может не видит такой быстрой перспективы изменения и я скажу что, что по сравнению с 2022 годом сейчас поток добровольцев уменьшился.

Вы озвучивали идею создания белорусского батальона в рамках Литовско-польско-украинской бригады имени Великого гетмана Константина Острожского на территории Польши и Украины, какая с этим ситуация?

То, что я знаю, пока это на уровне идеи нашей, поэтому эту идею нужно наполнять. Я знаю, что Президент Зеленский недавно заявил о том, что в Польше будет начато формирование Украинского легиона. Может в рамках этого легиона будет сделана возможность служить какой-то части белорусов. Потому что очень много наших ребят, девушек, которые не имеют возможности приехать в Украину по причинам документов и по другим причинам.

Есть ли идеи, планы в будущем сотрудничать с подразделениями легиона "Свобода России", Российского добровольческого корпуса (РДК) и "Сибирского батальона"?

На фронте наши порой с ними пересекаются и там идет порой боевое сотрудничество идет. Что произойдет какая-то общественно-политическая составляющая, то я пока не могу сказать, потому что у нас все же разные векторы немного. То, что нас объединяет - это совместная борьба против российской империи.

То есть боевые определенные спецоперации вместе уже происходили?

Мы находимся же в пределах одной части украинского, иностранного легиона.

Денис Прохоров, один из основателей и лидеров Общественного Движения "Калиновцы"

Вы недавно встречались с белорусами за рубежом, какие настроения там у них? Какое отношение к так называемой власти Беларуси и России? Готовы ли они к действиям, митингам, свержению правления Беларуси в будущем?

Конечно, белорусы хотят возвращаться домой в Беларусь. Конечно та волна, которая была супер демократических решений она немного упала и все понимают, что с диктатором лукашенко надо разговаривать по другому. То есть, как минимум иметь оружие и опыт, чтобы идти хотя бы за стол, так сказать, переговоры. Потому что я продвигал такую идею, что возможно даже освобождение Беларуси может произойти даже без единого выстрела и это наша цель. Но, чтобы это произошло все должны осознать, что лукашенко будет разговаривать только с тем, кто сможет нанести ему какой-то удар. Это белорусы осознают. Также они осознают, что сейчас идет война. То есть белорусские добровольцы уничтожают врага уже здесь и сейчас в Украине. И они очень уважают этот поступок и они всегда давали запрос, как помогать нам. То есть есть определенный запрос на помощь, он не исчезает. Но вместе с тем есть такие моменты, что определенные белорусы они, так сказать, были не готовы ехать именно в Украину, потому что это трудно делать такой шаг. Но готовы были, так сказать, учиться здесь и сейчас, например в странах Европы, чтобы получить какие-то навыки и во время Х, так сказать, они могли спокойнее чувствовать себя.

Сколько после встреч за рубежом было добровольцев для того, чтобы проходить обучение за рубежом, или присоединяться к волонтерским движениям? Как активно пополняются ряды?

Относительно нашего полка им. Кастуся Калиновского. У нас есть свой личный резерв, который находится в Европе. Они тренируются периодически, каждые выходные. Есть свои инициативы, чтобы они учились. Я могу назвать цифру в сотни белорусов, которые заинтересованы в том, чтобы держать группировки, то есть диаспоры белорусские и из них, я думаю, что как минимум половина заинтересована в подготовках. Они находят разные методы, чтобы присоединиться к тренирующемуся резерву.