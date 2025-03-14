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Британия обвиняет россиянина в непредумышленном убийстве после аварии с танкером

Киев • УНН

 • 16869 просмотра

Гражданина рф обвиняют в гибели моряка в результате столкновения Solong с танкером Stena Immaculate. Продолжается расследование, суда до сих пор в море.

Британия обвиняет россиянина в непредумышленном убийстве после аварии с танкером

Британская полиция выдвинула обвинение капитану контейнеровоза Solong в непредумышленном убийстве и грубой небрежности после смертельной аварии с американским танкером. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

По информации, 59-летний Владимир Мотин является гражданином рф. Он был задержан и должен предстать перед судом в Галльском магистрате в субботу.

Столкновение произошло в понедельник: Solong, ходивший под португальским флагом, на большой скорости врезался в танкер Stena Immaculate, перевозивший авиационное топливо. В результате аварии погиб 38-летний филиппинец Марк Анджело Перния, а 36 других членов экипажа удалось спасти.

После удара на борту судов возник сильный пожар, раздались взрывы. Сначала были опасения по поводу экологической катастрофы, но эксперты установили, что большая часть горючего сгорела, и утечек не обнаружено.

Спасатели поднялись на поврежденные корабли в четверг, чтобы оценить убытки. Сейчас полиция отмечает, что расследование продлится долго, поскольку суда до сих пор в море, а количество свидетелей велико.

Российское посольство в Лондоне сообщило, что находится в контакте с британскими властями. Также дипломаты заявили, что разговаривали с капитаном Мотиным, который чувствует себя хорошо. Известно, что на борту Solong находились пятеро россиян.

Столкновение кораблей в Северном море: пожар продолжает бушевать, поиски члена экипажа прекращены11.03.25, 12:49 • 17911 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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