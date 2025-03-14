Британія звинувачує росіянина у ненавмисному вбивстві після аварії з танкером

Британська поліція висунула обвинувачення капітану контейнеровоза Solong у ненавмисному вбивстві та грубій недбалості після смертельної аварії з американським танкером. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

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За інформацією, 59-річний Володимир Мотін є громадянином рф. Він був затриманий і має постати перед судом у Галлському магістраті в суботу.

Зіткнення сталося в понеділок: Solong, що ходив під португальським прапором, на великій швидкості врізався в танкер Stena Immaculate, який перевозив авіаційне паливо. Унаслідок аварії загинув 38-річний філіппінець Марк Анджело Пернія, а 36 інших членів екіпажу вдалося врятувати.

Після удару на борту суден виникла сильна пожежа, пролунали вибухи. Спочатку були побоювання щодо екологічної катастрофи, але експерти встановили, що більшість пального згоріла, і витоків не виявлено.

Рятувальники піднялися на пошкоджені кораблі у четвер, щоб оцінити збитки. Нині поліція зазначає, що розслідування триватиме довго, оскільки судна досі у морі, а кількість свідків велика.

Російське посольство в Лондоні повідомило, що перебуває в контакті з британською владою. Також дипломати заявили, що розмовляли з капітаном Мотіним, який почувається добре. Відомо, що на борту Solong перебували п’ятеро росіян.

Зіткнення кораблів у Північному морі: пожежа продовжує вирувати, пошуки члена екіпажу припинено