Брэнсон призывает мировой бизнес разорвать связи с рф из-за вторжения в Украину

Амбассадор UNITED24 и основатель Virgin Group призвал мировых бизнес-лидеров воздержаться от сотрудничества с рф. Об этом сообщает The Telegraph, передает УНН.

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Ричард Брэнсон, посол UNITED24 и основатель Virgin Group отметил, что украинские военнослужащие отстаивают не только свой суверенитет и национальную идентичность, но и общие европейские ценности и принципы.

По его словам, самоотверженная борьба ВСУ является важной для всех, поскольку украинские Силы рискуют своей жизнью, чтобы другие страны не находились в такой ситуации.

Поэтому Брэнсон призвал мировых лидеров отказаться от сотрудничества со страной-террористкой, которая нарушая все европейские правила, вторглась в чужое государство.

Слишком много компаний получают прибыль от ведения бизнеса с россией, что подпитывает военную машину путина - заявил Ричард Брэнсон.

Президент Украины встретился с новым амбассадором UNITED24, британцем Ричардом Брэнсоном