Президент Украины встретился с новым амбассадором UNITED24, британцем Ричардом Брэнсоном

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КИЕВ. 10 апреля. УНН. Президент Украины встретился с основателем компании Virgin Group, британским предпринимателем Ричардом Брэнсоном, который стал новым амбассадором UNITED24. Передает УНН со ссылкой на страницу в Telegram Владимира Зеленского.

Цитата

"Встретился с основателем компании Virgin Group и неприбыльного фонда Virgin Unite, британским предпринимателем Ричардом Брэнсоном, который стал новым амбассадором UNITED24", — отметил Зеленский.

Дополнение

Президент Украины поблагодарил за мощные месседжи в поддержку нашей страны во время этой войны против российского агрессора.

"Очень важно, что к этой платформе присоединяются новые известные и влиятельные личности", — отметил он.

Владимир Зеленский подчеркнул: "Одна из главных задач – сохранять внимание мира к войне России против Украины, которая длится уже более года. Кроме того, есть очень конкретные вопросы, по которым мы можем работать вместе".

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