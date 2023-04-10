Президент Украины встретился с новым амбассадором UNITED24, британцем Ричардом Брэнсоном
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Президент Украины встретился с основателем компании Virgin Group, британским предпринимателем Ричардом Брэнсоном, который стал новым амбассадором UNITED24. Передает УНН со ссылкой на страницу в Telegram Владимира Зеленского.
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"Встретился с основателем компании Virgin Group и неприбыльного фонда Virgin Unite, британским предпринимателем Ричардом Брэнсоном, который стал новым амбассадором UNITED24", — отметил Зеленский.
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Президент Украины поблагодарил за мощные месседжи в поддержку нашей страны во время этой войны против российского агрессора.
"Очень важно, что к этой платформе присоединяются новые известные и влиятельные личности", — отметил он.
Владимир Зеленский подчеркнул: "Одна из главных задач – сохранять внимание мира к войне России против Украины, которая длится уже более года. Кроме того, есть очень конкретные вопросы, по которым мы можем работать вместе".
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