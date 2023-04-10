Зеленський та прем'єр Греції домовилися продовжувати безпекове співробітництво

Цитата

«Поговорив телефоном із Прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом. Розповів про ситуацію на полі бою та про актуальні оборонні виклики перед Україною. Домовилися продовжувати безпекове співробітництво», - написав Зеленський у Telegram.

Доповнення

6 квітня міністр оборони України Олексій Резніков зустрівся з грецьким колегою Нікосом Панагіотопулосом в рамках офіційного візиту до Греції.