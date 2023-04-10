Зеленський та прем'єр Греції домовилися продовжувати безпекове співробітництво
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом ситуацію на полі бою. Також вони домовилися продовжувати безпекове співробітництво, передає УНН.
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«Поговорив телефоном із Прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом. Розповів про ситуацію на полі бою та про актуальні оборонні виклики перед Україною. Домовилися продовжувати безпекове співробітництво», - написав Зеленський у Telegram.
Доповнення
6 квітня міністр оборони України Олексій Резніков зустрівся з грецьким колегою Нікосом Панагіотопулосом в рамках офіційного візиту до Греції.