Зеленский и премьер Греции договорились продолжать сотрудничество в сфере безопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом ситуацию на поле боя. Также они договорились продолжать сотрудничество в сфере безопасности, передает УНН.
Цитата
«Поговорил по телефону с Премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Рассказал о ситуации на поле боя и об актуальных оборонных вызовах перед Украиной. Договорились продолжать сотрудничество в сфере безопасности», - написал Зеленский в Telegram.
Дополнение
6 апреля министр обороны Украины Алексей Резников встретился с греческим коллегой Никосом Панагиотопулосом в рамках официального визита в Грецию.