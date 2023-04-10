Зеленский и премьер Греции договорились продолжать сотрудничество в сфере безопасности

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«Поговорил по телефону с Премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Рассказал о ситуации на поле боя и об актуальных оборонных вызовах перед Украиной. Договорились продолжать сотрудничество в сфере безопасности», - написал Зеленский в Telegram.

Дополнение

6 апреля министр обороны Украины Алексей Резников встретился с греческим коллегой Никосом Панагиотопулосом в рамках официального визита в Грецию.