Резніков зустрівся з міністром оборони Греції
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков зустрівся з грецьким колегою Нікосом Панагіотопулосом в рамках офіційного візиту до Греції, передає УНН.
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"Дуже продуктивна зустріч із моїм колегою, міністром оборони Нікосом Панагіотопулосом. Я вдячний нашим грецьким друзям за непохитну підтримку нашого суверенітету та територіальної цілісності, гуманітарну та оборонну допомогу (БМП, боєприпаси) та їхню триваючу участь у "Рамштайні", - написав Резніков у Twitter.
Доповнення
Греція готова відмовитись від БМП Marder на користь України.