Резников встретился с министром обороны Греции

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"Очень продуктивная встреча с моим коллегой, министром обороны Никосом Панагиотопулосом. Я благодарен нашим греческим друзьям за непоколебимую поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности, гуманитарную и оборонную помощь (БМП, боеприпасы) и их продолжающееся участие в "Рамштайн", - написал Резников в Twitter.

Дополнение

Греция готова отказаться от БМП Marder в пользу Украины.