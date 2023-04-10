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Президент України зустрівся з новим амбасадором UNITED24, британцем Річардом Бренсоном

Президент України зустрівся з новим амбасадором UNITED24, британцем Річардом Бренсоном

Київ • УНН

 • 959631 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. Президент України зустрівся із засновником компанії Virgin Group, британським підприємцем Річардом Бренсоном, який став новим амбасадором UNITED24. Передає УНН з посиланням на сторінку у Telegram Володимира Зеленського.

Цитата

"Зустрівся із засновником компанії Virgin Group та неприбуткового фонду Virgin Unite, британським підприємцем Річардом Бренсоном, який став новим амбасадором UNITED24", — зазначив Зеленський.

Доповнення

Президент України подякував за потужні меседжі на підтримку нашої країни у часи цієї війни проти російського агресора.

"Дуже важливо, що до цієї платформи долучаються нові відомі та впливові особистості", — зауважив він.

Володимир Зеленський підкреслив: "Одне з головних завдань – зберігати увагу світу до війни Росії проти України, яка триває вже понад рік. Крім того, є дуже конкретні питання, щодо яких ми можемо працювати разом".

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