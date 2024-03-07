Бренсон закликає світовий бізнес розірвати зв'язки з рф через вторгнення в Україну
Київ • УНН
Річард Бренсон, посол UNITED24 та засновник Virgin Group, закликав світових бізнес-лідерів утриматися від співпраці з рф, оскільки це підживлює військову машину путіна проти України, яка захищає європейські цінності та принципи.
Амбасадор UNITED24 та засновник Virgin Group закликав світових бізнес-лідерів утриматися від співпраці з рф. Про це повідомляє The Telegraph, передає УНН.
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Річард Бренсон, амбасадор UNITED24 та засновник Virgin Group зауважив, що українські військовослужбовці відстоюють не лише свій суверенітет та національну ідентичність, а й спільні європейські цінності і принципи.
За його словами, самозречена боротьба ЗСУ є важливою для усіх, оскільки українські Сили ризикують своїм життям, щоб інші країни не знаходились у такій ситуації.
Відтак Бренсон закликав світових лідерів відмовитися від співпраці з країною-терористкою, яка порушуючи всі європейські правила, вторглася в чужу державу.
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