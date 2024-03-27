Бразилия и Франция объявили инвестиционный план Amazon на 1 миллиард евро

Бразилия и Франция во вторник объявили о программе защиты тропических лесов Амазонки, которая включает 1 миллиард евро в течение следующих четырех лет. Об этом стало известно, когда президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в бразильский город Белем, чтобы поговорить с бразильским коллегой Луисом Инасио Лулой да Силвой, пишет DW, передает УНН.

Детали

Город Белем расположен в устье реки Амазонка в северном бразильском штате Пара. Город станет хозяином климатического саммита COP30 в 2025 году.

Дополнение

Инвестиционный план направлен на привлечение "1 миллиарда евро государственных и частных инвестиций в течение следующих четырех лет", согласно дорожной карте, опубликованной президентством Франции.

В сообщении говорится, что президенты Макрон и Лула стремятся продвигать "большой государственный и частный глобальный инвестиционный план в биоэкономику" бразильской и гвианской Амазонии.

В тексте предлагается создать "углеродный рынок", который намерен вознаграждать страны, которые инвестируют в природные поглотители углерода. Тропический лес Амазонки играет важную роль в борьбе с изменением климата, поскольку поглощает выбросы CO2.

Вырубка лесов в бразильской Амазонии резко возросла под руководством бывшего президента Жаира Болсонару, который потерпел поражение на выборах 2022 года. В 2023 году он сократился вдвое после того, как правительство Лулы усилило защиту окружающей среды.

Бразилия и Франция заявили, что они намерены поддерживать "коренное население и местные общины Амазонии, которые играют важную роль в защите биоразнообразия благодаря своим традиционным знаниям и методам управления лесами".

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