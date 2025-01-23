Бракосочетание онлайн в «Дія» снова работает - Федоров

В Украине возобновили работу сервиса онлайн-бракосочетания в приложении "Дія", сообщил вице-премьер-министр Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в четверг, пишет УНН.

Детали

"Женитесь онлайн в "Дія" - восстановили сервис в приложении. Только в Украине вы можете пройти полный цикл бракосочетания - от подачи заявления, брака онлайн до свидетельства в приложении. Не надо никуда ездить, собирать документы, складывать их в файлик, чтобы стать мужем и женой", - указал Федоров в Telegram.

По его словам, если бракосочетание было запланировано на время, когда сервис был недоступен, "не волнуйтесь - команда с вами свяжется и объяснит дальнейшие шаги".

"Также напоминаю о креативном способе признания в любви. Делайте предложение второй половинке в приложении. Получайте цифровое "Да" и делитесь радостным событием в соцсетях. О ваших красивых сториз мы также позаботились, когда создавали сервис", - отметил вице-премьер.

"Меньше слов - больше любви. Делайте предложения и планируйте брак в "Дія", - подытожил Федоров.

В "Дія" восстановили "єОселя" и смену места жительства

Контекст

"єШлюб" в "Дія" временно не работал на фоне приостановки работы реестров после вражеской кибератаки.