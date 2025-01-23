Одруження онлайн у "Дії" знову працює - Федоров

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Київ • УНН

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В Україні відновили роботу сервісу онлайн-одруження в застосунку Дія. Користувачі можуть подати заяву, одружитися та отримати свідоцтво повністю в електронному форматі.

В Україні відновили роботу сервісу онлайн-одруження в застосунку "Дія",  повідомив віце-прем’єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у четвер, пише УНН.      

Деталі

"Одружуйтеся онлайн у "Дії" - відновили сервіс у застосунку. Лише в Україні ви можете пройти повний цикл одруження - від подання заяви, шлюбу онлайн до свідоцтва в застосунку. Не треба нікуди їздити, збирати документи, складати їх у файлик, щоб стати чоловіком та дружиною", - вказав Федоров у Telegram.

З його слів, якщо одруження було заплановане на час, коли сервіс був недоступний, "не хвилюйтеся - команда з вами звʼяжеться й пояснить подальші кроки".

"Також нагадую про креативний спосіб освідчення. Робіть пропозицію другій половинці в застосунку. Отримуйте цифрове "Так" та діліться радісною подією в соцмережах. Про ваші красиві сторизи ми також подбали, коли створювали сервіс", - зазначив віцепрем'єр.

"Менше слів - більше кохання. Робіть пропозиції та плануйте шлюб у "Дії", - підсумував Федоров.

У "Дії" відновили "єОселю" та зміну місця проживання23.01.25, 12:13 • 22063 перегляди

Контекст

"єШлюб" у "Дії" тимчасово не працював на тлі призупинки роботи реєстрів після ворожої кібератаки.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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