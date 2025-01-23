Одруження онлайн у "Дії" знову працює - Федоров
Київ • УНН
В Україні відновили роботу сервісу онлайн-одруження в застосунку Дія. Користувачі можуть подати заяву, одружитися та отримати свідоцтво повністю в електронному форматі.
В Україні відновили роботу сервісу онлайн-одруження в застосунку "Дія", повідомив віце-прем’єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у четвер, пише УНН.
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"Одружуйтеся онлайн у "Дії" - відновили сервіс у застосунку. Лише в Україні ви можете пройти повний цикл одруження - від подання заяви, шлюбу онлайн до свідоцтва в застосунку. Не треба нікуди їздити, збирати документи, складати їх у файлик, щоб стати чоловіком та дружиною", - вказав Федоров у Telegram.
З його слів, якщо одруження було заплановане на час, коли сервіс був недоступний, "не хвилюйтеся - команда з вами звʼяжеться й пояснить подальші кроки".
"Також нагадую про креативний спосіб освідчення. Робіть пропозицію другій половинці в застосунку. Отримуйте цифрове "Так" та діліться радісною подією в соцмережах. Про ваші красиві сторизи ми також подбали, коли створювали сервіс", - зазначив віцепрем'єр.
"Менше слів - більше кохання. Робіть пропозиції та плануйте шлюб у "Дії", - підсумував Федоров.
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Контекст
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