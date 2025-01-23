У "Дії" відновили "єОселю" та зміну місця проживання

У "Дії" знову доступні послуги "єОселя" для оформлення пільгової іпотеки та зміна місця проживання онлайн, повідомив віце-прем’єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у четвер, пише УНН.

Деталі

"Відновили "єОселю" та зміну місця проживання в "Дії". Користуйтеся улюбленими послугами в кілька кліків - беріть пільговий кредит на житло або ж повідомляйте державу про нову адресу", - написав Федоров.

І нагадав, як працюють сервіси:

єОселя. Оформлюйте пільгову іпотеку під 7 % або ж 3 %, якщо належите до визначених категорій. Також знизили перший внесок для молоді до 26 років. Подавайте заяву одразу в декілька банків із Дією.

Зміна місця проживання. Змінити місце проживання знову можна без черг і паперів - просто в телефоні. Подаєте заявку - і, якщо реєструєтеся у власному житлі або в житлі з одним власником, інформація в реєстр потрапить автоматично. Послуга доступна для жінок, дітей та чоловіків непризовного віку.

"Працюємо над відновлення усіх послуг у застосунку та на порталі", - вказав він.

Контекст

"єОселя" та зміна місця проживання у "Дії" тимчасово не працювали на тлі призупинки роботи реєстрів після ворожої кібератаки.

"єВідновлення" в "Дії" повернулося - Федоров