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У "Дії" відновили "єОселю" та зміну місця проживання

У "Дії" відновили "єОселю" та зміну місця проживання

Київ • УНН

 • 22063 перегляди

У застосунку "Дія" знову доступні послуги "єОселя" для оформлення пільгової іпотеки та зміна місця проживання онлайн. Сервіси відновили роботу після тимчасового призупинення через ворожу кібератаку.

У "Дії" знову доступні послуги "єОселя" для оформлення пільгової іпотеки та зміна місця проживання онлайн, повідомив віце-прем’єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у четвер, пише УНН.    

Деталі

"Відновили "єОселю" та зміну місця проживання в "Дії". Користуйтеся улюбленими послугами в кілька кліків - беріть пільговий кредит на житло або ж повідомляйте державу про нову адресу", - написав Федоров.

І нагадав, як працюють сервіси:

  • єОселя. Оформлюйте пільгову іпотеку під 7 % або ж 3 %, якщо належите до визначених категорій. Також знизили перший внесок для молоді до 26 років. Подавайте заяву одразу в декілька банків із Дією.
    • Зміна місця проживання. Змінити місце проживання знову можна без черг і паперів - просто в телефоні. Подаєте заявку - і, якщо реєструєтеся у власному житлі або в житлі з одним власником, інформація в реєстр потрапить автоматично. Послуга доступна для жінок, дітей та чоловіків непризовного віку. 

      "Працюємо над відновлення усіх послуг у застосунку та на порталі", - вказав він.

      Контекст

      "єОселя" та зміна місця проживання у "Дії" тимчасово не працювали на тлі призупинки роботи реєстрів після ворожої кібератаки.

      "єВідновлення" в "Дії" повернулося - Федоров22.01.25, 16:50 • 32892 перегляди

      Юлія Шрамко

      Юлія Шрамко

      Суспільство
      mykhailo-fedorovМихайло Федоров

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