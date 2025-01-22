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"єВідновлення" в "Дії" повернулося - Федоров

"єВідновлення" в "Дії" повернулося - Федоров

Київ • УНН

 • 32892 перегляди

Програма компенсації за пошкоджене житло відновила роботу в "Дії" після кібератаки. Подати заявку можуть власники постраждалого житла на підконтрольній території, пріоритет мають військові та пільгові категорії.

Програма "єВідновлення" відновлює роботу в застосунку "Дія", повідомив віце-прем’єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у середу, пише УНН.  

Деталі

"єВідновлення" повертається в "Дію" - подавайте заявки на компенсацію пошкодженого чи зруйнованого житла", - написав Федоров.

Він нагадав, що якщо житло пошкоджене чи зруйноване внаслідок бойових дій, можна подати заявку на отримання державної допомоги в "Дії". "Першочергово компенсації отримають військовослужбовці, багатодітні сім’ї та люди з інвалідністю", - зазначив віцепрем'єр.

"Послуга знову працює на порталі та в застосунку. Подавайтеся із житлом, яке постраждало на підконтрольній території. Заяви приймають і онлайн, і в ЦНАПах. Щоб податися на "єВідновлення", у Державному реєстрі речових прав обов’язково має бути запис про ваше право власності на майно", - вказали також у "Дії". 

"Кошти з картки витрачайте на будівельні матеріали або оплати послуг підрядників, які допоможуть відновити вашу оселю. Послуга актуальна для підконтрольних територій України", - повідомив Федоров.

Також він запросив до програми бізнеси, які продають будматеріали або надають ремонтні послуги.

Контекст

"єВідновлення" у "Дії" тимчасово не працювало на тлі призупинки роботи реєстрів після ворожої кібератаки.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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