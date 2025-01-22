"єВідновлення" в "Дія" вернулось - Федоров
Киев • УНН
Программа компенсации за поврежденное жилье возобновила работу в «Дії» после кибератаки. Подать заявку могут владельцы пострадавшего жилья на подконтрольной территории, приоритет имеют военные и льготные категории.
Программа "єВідновлення" возобновляет работу в приложении "Дія", сообщил вице-премьер-министр Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в среду, пишет УНН.
Детали
"еВідновлення" возвращается в "Дію" - подавайте заявки на компенсацию поврежденного или разрушенного жилья", - написал Федоров.
Он напомнил, что если жилье повреждено или разрушено в результате боевых действий, можно подать заявку на получение государственной помощи в "Дія". "В первую очередь компенсации получат военнослужащие, многодетные семьи и люди с инвалидностью", - отметил вице-премьер.
"Услуга снова работает на портале и в приложении. Подавайтесь с жильем, которое пострадало на подконтрольной территории. Заявления принимают и онлайн, и в ЦПАУ. Чтобы податься на "єВідновлення", в Государственном реестре прав обязательно должна быть запись о вашем праве собственности на имущество", - указали также в "Дія".
"Средства с карты тратьте на строительные материалы или оплаты услуг подрядчиков, которые помогут восстановить ваш дом. Услуга актуальна для подконтрольных территорий Украины", - сообщил Федоров.
Также он пригласил к программе бизнесы, которые продают стройматериалы или предоставляют ремонтные услуги.
Контекст
"єВідновлення" в "Дія" временно не работало на фоне приостановки работы реестров после вражеской кибератаки.