"єВідновлення" в "Дія" вернулось - Федоров

ukenru
Эксклюзив
Эксперт раскритиковал АРМА за обновление дизайна реестра арестованных активов, вместо его наполнения
14:12 • 25693 просмотра

Эксперт раскритиковал АРМА за обновление дизайна реестра арестованных активов, вместо его наполнения

Эксклюзив
Гетманцев решил лишить украинцев доступных зарубежных покупок: что об этом думают украинцы
11:37 • 66946 просмотра

Гетманцев решил лишить украинцев доступных зарубежных покупок: что об этом думают украинцы

Эксклюзив
Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика
11:07 • 107863 просмотра

Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика

Эксклюзив
Минздрав должен пересмотреть руководства и протоколы лечения вместе со специалистами - Дмитриева
09:59 • 101122 просмотра

Минздрав должен пересмотреть руководства и протоколы лечения вместе со специалистами - Дмитриева

Эксклюзив
Раскрытие банковской тайны: какие риски для украинцев
09:49 • 103343 просмотра

Раскрытие банковской тайны: какие риски для украинцев

Эксклюзив
Почему Трамп идет против ВОЗ и ставит под угрозу НАТО? Мнения экспертов
22 января, 07:26 • 124696 просмотра

Почему Трамп идет против ВОЗ и ставит под угрозу НАТО? Мнения экспертов

Эксклюзив
Дело против экс-чиновника МОУ Лиева о пулеметах: оружие было принято без замечаний от военных-оружейников
22 января, 06:10 • 106671 просмотра

Дело против экс-чиновника МОУ Лиева о пулеметах: оружие было принято без замечаний от военных-оружейников

Эксклюзив
Украинцев нет среди пострадавших во время смертоносного пожара на курорте в Турции - МИД
21 января, 14:58 • 123415 просмотра

Украинцев нет среди пострадавших во время смертоносного пожара на курорте в Турции - МИД

Зеленский: рф производит в несколько раз больше оружия, чем вся Европа вместе взятая
21 января, 14:17 • 122662 просмотра

Зеленский: рф производит в несколько раз больше оружия, чем вся Европа вместе взятая

Эксклюзив
Эксперт о заявлениях главы АРМА Думы относительно обновленного реестра: это часть пиара, а не реальные изменения
21 января, 14:13 • 120727 просмотра

Эксперт о заявлениях главы АРМА Думы относительно обновленного реестра: это часть пиара, а не реальные изменения

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Прямой ефир
Популярные новости
Шествие памяти: сегодня в Киеве почтят первых погибших Героев Небесной Сотни

Шествие памяти: сегодня в Киеве почтят первых погибших Героев Небесной Сотни

22 января, 05:30 • 61328 просмотра
Трамп поручил спецпредставителю Келлогу завершить войну в Украине за 100 дней - WSJ

Трамп поручил спецпредставителю Келлогу завершить войну в Украине за 100 дней - WSJ

22 января, 07:13 • 90407 просмотра
Производители, дистрибьюторы или аптеки: кто формирует цены на лекарства в Украине?

Производители, дистрибьюторы или аптеки: кто формирует цены на лекарства в Украине?

22 января, 08:30 • 118087 просмотра
ВСУ переходят на электронные медицинские карты вместо "формы 100": что это даст

ВСУ переходят на электронные медицинские карты вместо "формы 100": что это даст

22 января, 08:49 • 75613 просмотра
91% украинцев гордятся гражданством - новый опрос

91% украинцев гордятся гражданством - новый опрос

10:03 • 35343 просмотра
публикации
Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика

Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика
Эксклюзив

11:07 • 107863 просмотра
Производители, дистрибьюторы или аптеки: кто формирует цены на лекарства в Украине?

Производители, дистрибьюторы или аптеки: кто формирует цены на лекарства в Украине?

22 января, 08:30 • 118087 просмотра
Почему Трамп идет против ВОЗ и ставит под угрозу НАТО? Мнения экспертов

Почему Трамп идет против ВОЗ и ставит под угрозу НАТО? Мнения экспертов
Эксклюзив

22 января, 07:26 • 124696 просмотра
Украинские пациенты заложники системы: почему Минздрав должен обновить медицинские протоколы уже сейчас

Украинские пациенты заложники системы: почему Минздрав должен обновить медицинские протоколы уже сейчас

21 января, 15:39 • 135958 просмотра
"Битва за престиж": где смотреть матч 7-го тура Лиги Европы "Динамо" - "Галатасарай", фаворит букмекеров, последние приготовления

"Битва за престиж": где смотреть матч 7-го тура Лиги Европы "Динамо" - "Галатасарай", фаворит букмекеров, последние приготовления

21 января, 12:22 • 153251 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Netflix повысит цены на подписку в ряде стран после роста количества пользователей

Netflix повысит цены на подписку в ряде стран после роста количества пользователей

14:03 • 16034 просмотра
«Торшер или Мелания Петровна": как оценили аутфит первой леди США на инаугурации

«Торшер или Мелания Петровна": как оценили аутфит первой леди США на инаугурации

21 января, 11:48 • 135144 просмотра
Трамп отпраздновал инаугурацию на трех балах с танцами и звездными гостями

Трамп отпраздновал инаугурацию на трех балах с танцами и звездными гостями

21 января, 09:57 • 147331 просмотра
Фильм "Неудержимый" стал хитом на Amazon Prime: Дженнифер Лопес поблагодарила фанатов

Фильм "Неудержимый" стал хитом на Amazon Prime: Дженнифер Лопес поблагодарила фанатов

20 января, 11:17 • 169752 просмотра
Иванка Трамп поразила платьем на светском вечере перед инаугурацией отца

Иванка Трамп поразила платьем на светском вечере перед инаугурацией отца

20 января, 08:25 • 181474 просмотра
Актуальное
"єВідновлення" в "Дія" вернулось - Федоров

"єВідновлення" в "Дія" вернулось - Федоров

Киев  •  УНН

 • 3451 просмотра

Read in English

Программа компенсации за поврежденное жилье возобновила работу в «Дії» после кибератаки. Подать заявку могут владельцы пострадавшего жилья на подконтрольной территории, приоритет имеют военные и льготные категории.

Программа "єВідновлення" возобновляет работу в приложении "Дія", сообщил вице-премьер-министр Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в среду, пишет УНН.  

Детали

"еВідновлення" возвращается в "Дію" - подавайте заявки на компенсацию поврежденного или разрушенного жилья", - написал Федоров.

Он напомнил, что если жилье повреждено или разрушено в результате боевых действий, можно подать заявку на получение государственной помощи в "Дія". "В первую очередь компенсации получат военнослужащие, многодетные семьи и люди с инвалидностью", - отметил вице-премьер.

"Услуга снова работает на портале и в приложении. Подавайтесь с жильем, которое пострадало на подконтрольной территории. Заявления принимают и онлайн, и в ЦПАУ. Чтобы податься на "єВідновлення", в Государственном реестре прав обязательно должна быть запись о вашем праве собственности на имущество", - указали также в "Дія". 

"Средства с карты тратьте на строительные материалы или оплаты услуг подрядчиков, которые помогут восстановить ваш дом. Услуга актуальна для подконтрольных территорий Украины", - сообщил Федоров.

Также он пригласил к программе бизнесы, которые продают стройматериалы или предоставляют ремонтные услуги.

Контекст

"єВідновлення" в "Дія" временно не работало на фоне приостановки работы реестров после вражеской кибератаки.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоВойна
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы