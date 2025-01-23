В "Дія" восстановили "єОселя" и смену места жительства

В "Дія" снова доступны услуги "єОселя" для оформления льготной ипотеки и смена места жительства онлайн, сообщил вице-премьер-министр Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в четверг, пишет УНН.

Детали

"Возобновили "єОселя" и смену места жительства в "Дія". Пользуйтесь любимыми услугами в несколько кликов - берите льготный кредит на жилье или сообщайте государству о новом адресе", - написал Федоров.

И напомнил, как работают сервисы:

"єОселя". Оформляйте льготную ипотеку под 7% или 3%, если принадлежите к определенным категориям. Также снизили первый взнос для молодежи до 26 лет. Подавайте заявление сразу в несколько банков с "Дія".

Изменение места жительства. Сменить место жительства снова можно без очередей и бумаг - просто в телефоне. Подаете заявку - и, если регистрируетесь в собственном жилье или в жилье с одним владельцем, информация в реестр попадет автоматически. Услуга доступна для женщин, детей и мужчин непризывного возраста.

"Работаем над восстановлением всех услуг в приложении и на портале", - указал он.

Контекст

"єОселя" и смена места жительства в "Дія" временно не работали на фоне приостановки работы реестров после вражеской кибератаки.

"єВідновлення" в "Дія" вернулось - Федоров