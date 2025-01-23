В "Дія" восстановили "єОселя" и смену места жительства
Киев • УНН
В приложении «Дія» снова доступны услуги «єОселя» для оформления льготной ипотеки и смена места жительства онлайн. Сервисы возобновили работу после временной приостановки из-за вражеской кибератаки.
В "Дія" снова доступны услуги "єОселя" для оформления льготной ипотеки и смена места жительства онлайн, сообщил вице-премьер-министр Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в четверг, пишет УНН.
Детали
"Возобновили "єОселя" и смену места жительства в "Дія". Пользуйтесь любимыми услугами в несколько кликов - берите льготный кредит на жилье или сообщайте государству о новом адресе", - написал Федоров.
И напомнил, как работают сервисы:
- "єОселя". Оформляйте льготную ипотеку под 7% или 3%, если принадлежите к определенным категориям. Также снизили первый взнос для молодежи до 26 лет. Подавайте заявление сразу в несколько банков с "Дія".
- Изменение места жительства. Сменить место жительства снова можно без очередей и бумаг - просто в телефоне. Подаете заявку - и, если регистрируетесь в собственном жилье или в жилье с одним владельцем, информация в реестр попадет автоматически. Услуга доступна для женщин, детей и мужчин непризывного возраста.
"Работаем над восстановлением всех услуг в приложении и на портале", - указал он.
Контекст
"єОселя" и смена места жительства в "Дія" временно не работали на фоне приостановки работы реестров после вражеской кибератаки.
"єВідновлення" в "Дія" вернулось - Федоров22.01.25, 16:50 • 29215 просмотров