Боевики совершили 8 обстрелов позиций украинских военных: в составе ОС есть потеря

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КИЕВ. 24 февраля. УНН. С начала суток по состоянию на 12:00 враг 8 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе. Вследствие активных враждебных обстрелов, в составе подразделений Объединенных сил потеря. Об этом во время брифинга сообщил спикер пресс-центра Минобороны полковник Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.

"С начала этого периода по состоянию на 12:00 на линии боевого соприкосновения зафиксировано обострение обстановки, по сравнению с прошлыми сутками. Российско-оккупационные войска осуществили в целом уже 8 прицельных обстрелов оборонительных позиций защитников Украины, активно применяя минометы, а также артиллерию. Всего с начала текущих суток враг выпустил около 140 мин 120-го, и 100 мин - 82-го калибров", - сказал спикер

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По его словам, сегодня враг активизировался на Луганском направлении, где совершил 6 обстрелов.

Так, с 5 утра оккупанты начали обстрел защитников Новозвановки. Здесь враг в течение часа выпустил около 30 мин калибров 120 и 82 мм, вел огонь из вооружения БМП, зенитной установки ЗУ-23-2, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В течение этого же времени российско-оккупационные войска осуществили 18 выстрелов из артиллерии калибра 122 мм и выпустили 55 мин 120-го калибра по нашим защитникам Золотого-4 по направлению оккупированного города Первомайск.

Также по направлению оккупированного села Молодежное враг вел огонь из вооружения БМП, зенитной установки ЗУ-23-2, и выпустил 20 мин 82-го калибра по защитникам Катериновки.

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Также с 5 утра из оккупированного Первомайска противник вел интенсивный обстрел из минометов и вооружения БМП защитников Новоалександровки. Защитники населенного пункта зафиксировали разрывы около 50 вражеских мин 120-го и более 60-ти мин - 82-го калибров.

После 6 утра защитники Золотого-1 также попали под минометный обстрел. В течение 10 минут по направлению Первомайска оккупанты выпустили 5 мин 120-го калибра. В это же время противник вел минометный обстрел защитников Новозвановка, выпустив несколько мин калибра 82 мм.

"На Донецком направлении от начала текущих суток зафиксировано 2 враждебных обстрела в приморской области обороны", - сказал Гуцуляк.

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"С около 4:00 утра, по направлению оккупированной Ужовки в течение часа противник выпустил 8 мин калибра 120 мм и вел огонь из крупнокалиберных пулеметов по защитникам Водяного, сказал спикер.

Он сообщил, что с 07:30 оккупанты начали минометный обстрел подразделений Объединенных сил вблизи Лебединского. С оккупированной Саханка враг выпустил несколько мин 120-го калибра и применял стрелковое вооружение.

"К большому сожалению, с грустью сообщаем, что текущих суток в результате боевых действий и интенсивных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск, погиб один наш защитник, 1987 г.р. Кроме этого, один военнослужащий Объединенных сил получил ранения ", - сказал Гуцуляк.

По словам спикера, сейчас украинскому защитнику предоставляют необходимую квалифицированную медицинскую помощь. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

Напомним, 23 февраля боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня.

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