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Мікроавтобус підірвався на міні на окупованому Донбасі, є жертви

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КИЇВ. 23 лютого. УНН. На тимчасово окупованій території Донбасу поблизу блокпосту бойовиків на протитанковій міні підірвався мікроавтобус, який перевозив цивільних громадян, передає УНН із посиланням на повідомлення прес-центру ООС.

"Сьогодні, о 12.30, за 50 метрів від контрольного пункту "Оленівка", де представники російсько-окупаційних військ здійснюють пропуск громадян, відбувся підрив автомобіля", - йдеться у повідомленні.

У прес-центрі ООС зазначили, що за попередньою інформацією, мікроавтобус, що перевозив цивільних громадян, з'їхав на узбіччя та підірвався на протитанковій міні.

"Внаслідок вибуху дві особи загинули на місці, троє отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на блокпосту в селі Кремінець Донецької області в очікуванні переходу помер літній чоловік.

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