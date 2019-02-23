Микроавтобус подорвался на мине на оккупированном Донбассе, есть жертвы

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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10:25 • 34876 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 121852 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 123999 просмотра

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КИЕВ. 23 февраля. УНН. На временно оккупированной территории Донбасса вблизи блокпоста боевиков на противотанковой мине подорвался микроавтобус, перевозивший гражданских лиц, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-центра ООС.

"Сегодня, в 12.30, в 50 метрах от контрольного пункта "Оленевка", где представители российско-оккупационных войск осуществляют пропуск граждан, произошел подрыв автомобиля", - говорится в сообщении.

В пресс-центре ООС отметили, что по предварительной информации, микроавтобус, перевозивший гражданских лиц, съехал на обочину и подорвался на противотанковой мине.

"В результате взрыва два человека погибли на месте, трое получили ранения", - говорится в сообщении.

Напомним, на блокпосту в селе Кременец Донецкой области в ожидании перехода умер пожилой мужчина.

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