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На КПВВ на Донбасі помер літній чоловік

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КИЇВ. 10 лютого. УНН. На блокпості в селі Кремінець Донецької області в очікуванні переходу помер літній чоловік. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу штабу операції Об'єднаних сил.

Так, у штабі зазначили, що Українська сторона СЦКК вкотре зафіксувала, як збройні формування РФ та їхні найманці продовжують тримати людей в чергах на блокпостах уздовж лінії зіткнення, що загрожує життю та здоров’ю цивільного населення.

"Так, на блокпості в селі Кремінець, що тимчасово окуповане російсько-терористичними збройними формуваннями, в очікуванні переходу помер літній чоловік", - йдеться в повідомленні.

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ дізналися від лікаря про те, що напередодні, пополудні 7 лютого, він намагався провести реанімаційні заходи для літнього чоловіка віком 70 або більше років на блокпості на автошляху H15 неподалік від комбінату "Каргілл" у населеному пункті Кремінець - на південний захід від Донецька.

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"На жаль, врятувати життя людині не вдалося. Очевидно, чоловік намагався потрапити на підконтрольну владі України територію", - зазначили у штабі.

Крім того, у Донецьку співробітники моргу розповіли спостерігачам Місії, що 7 лютого до них доправили тіло померлого літнього чоловіка і додали, що смерть настала з природних причин.

Нагадаємо, двоє громадян України померли під час проходження пункту пропуску "Майорськ" зі сторони окупованої Горлівки.

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