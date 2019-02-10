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На КПВВ на Донбассе умер пожилой мужчина

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 февраля. УНН. На блокпосту в селе Кременец Донецкой области в ожидании перехода умер пожилой мужчина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба операции Объединенных сил.

Так, в штабе отметили, что Украинская сторона СЦКК в очередной раз зафиксировала, как вооруженные формирования РФ и их наемники продолжают держать людей в очередях на блокпостах вдоль линии соприкосновения, что угрожает жизни и здоровью гражданского населения.

"Так, на блокпосту в селе Кременец, что временно оккупировано российско-террористическими вооруженными формированиями, в ожидании перехода умер пожилой мужчина", - говорится в сообщении.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ узнали от врача о том, что накануне, после полудня 7 февраля, он пытался провести реанимационные мероприятия для летнего мужчины в возрасте 70 или более лет на блокпосту на автодороге H15 неподалеку от комбината "Каргилл" в населенном пункте Кременец - на юго-запад от Донецка.

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"К сожалению, спасти жизнь человеку не удалось. Очевидно, мужчина пытался попасть на подконтрольную власти Украины территорию", - отметили в штабе.

Кроме того, в Донецке сотрудники морга рассказали наблюдателям Миссии, что 7 февраля к ним доставили тело умершего старика и добавили, что смерть наступила по естественным причинам.

Напомним, двое граждан Украины погибли во время прохождения пункта пропуска "Майорск" со стороны оккупированной Горловки.

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