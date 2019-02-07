Двоє цивільних померло в пункті пропуску на Донбасі

На питання журналіста, чи підтверджує він інформацію про смерть двох осіб, Лисянський відповів: “Так, підтверджую. Це двоє чоловіків 1944-го та 1956-го років народження. Це все сталося на контрольно-пропускному пункті „Майорськ“ з боку окупантів”, — зазначено у повідомленні.

Він наголосив, що цей інцидент є “тривожним дзвінком”, адже це не вперше на пункті пропуску “Майорськ” зі сторони окупованої Горлівки помирають люди, які днями стоять у черзі. Минулого місяця там померло троє українців.

Нагадаємо, троє цивільних померли від серцевих нападів на КПВВ під Горлівкою.

Як повідомляв УНН, у чергах на пунктах пропуску в зоні ООС раніше померли двоє людей.