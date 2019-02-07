Двое гражданских умерли в пункте пропуска на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Двое граждан Украины погибли, проходя пункт пропуска "Майорск" со стороны оккупированной Горловки. Об этом в комментарии УНН сообщил представитель Уполномоченного по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Павел Лисянский.
На вопрос журналиста, подтверждает ли он информацию о смерти двух человек, Лисянский ответил: "Да, подтверждаю. Это двое мужчин 1944 года и 1956-го годов рождения. Это все произошло на контрольно-пропускном пункте "Майорск" со стороны оккупантов", - говорится в сообщении.
Он отметил, что этот инцидент является "тревожным звонком", ведь это не впервые на пункте пропуска "Майорск" со стороны оккупированной Горловки умирают люди, которые днями стоят в очереди. В прошлом месяце там умерло трое украинцев.
Напомним, трое гражданских умерли от сердечных приступов на КПВВ под Горловкой.
Как сообщал УНН, в очередях на пунктах пропуска в зоне ООС ранее умерли два человека.