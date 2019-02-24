Бойовики здійснили 8 обстрілів позицій українських військових: у складі ОС є втрата

“Від початку цієї доби станом на 12:00 на лінії бойового зіткнення зафіксовано загострення обстановки, у порівнянні з минулою добою. Російсько-окупаційні війська здійснили загалом вже 8 прицільних обстрілів оборонних позицій захисників України, активно застосовуючи міномети, а також артилерію. Загалом від початку поточної доби ворог випустив близько 140 мін 120-го, та майже 100 мін — 82-го калібрів”, — сказав речник

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З його слів, сьогодні ворог активізувався на Луганському напрямку, де здійснив 6 обстрілів.

Так, з 5-ї ранку окупанти розпочали обстріл оборонців Новозванівки. Тут ворог протягом години випустив близько 30 мін калібрів 120 та 82 мм, вів вогонь з озброєння БМП, зенітної установки ЗУ-23-2, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Протягом цього ж часу російсько-окупаційні війська здійснили 18 пострілів з артилерії калібру 122 мм та випустили 55 мін 120-го калібру по наших оборонцях Золотого-4 з напрямку окупованого міста Первомайськ.

Також з напрямку окупованого села Молодіжне ворог вів вогонь з озброєння БМП, зенітної установки ЗУ-23-2, та випустив 20 мін 82-го калібру по оборонцях Катеринівки.

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Також з 5-ї ранку з окупованого Первомайська противник вів інтенсивний обстріл з мінометів та озброєння БМП захисників Новоолександрівки. Оборонці населеного пункту зафіксували розриви близько 50 ворожих мін 120-го та понад 60-ти мін — 82-го калібрів.

Після 6-ї захисники Золотого-1 також потрапили під мінометний обстріл. Протягом 10 хвилин з напрямку Первомайська окупанти випустили 5 мін 120-го калібру. В цей же час ворог вів мінометний обстріл оборонців Новозванівки, випустивши декілька мін калібру 82 мм.

"На Донецькому напрямку від початку поточної доби зафіксовано 2 ворожі обстріли на приморській ділянці оборони", - сказав Гуцуляк.

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"З близько 04:00 ранку, з напрямку окупованої Ужівки протягом години противник випустив 8 мін калібру 120 мм та вів вогонь з великокаліберних кулеметів по оборонцях Водяного", - сказав речник.

Він повідомив, що з 07:30 окупанти розпочали мінометний обстріл підрозділів Об’єднаних сил поблизу Лебединського. З окупованої Саханки ворог випустив декілька мін 120-го калібру та застосовував стрілецьке озброєння.

“На превеликий жаль, із сумом повідомляємо, що поточної доби внаслідок бойових дій та інтенсивних обстрілів з боку російсько-окупаційних військ, загинув один наш захисник, 1987 р.н. Окрім цього, один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення”, — сказав Гуцуляк.

За словами речника, наразі українському захиснику надають необхідну кваліфіковану медичну допомогу. Стан його здоров’я — задовільний.

Нагадаємо, 23 лютого бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню.