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У Водяному бойовики обстріляли житлову забудову

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. У вівторок, 19 лютого, бойовики обстріляли житлову забудову у Водяному. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр ООС.

"Так, 19 лютого 2019 року близько 15.20 найманці збройних формувань Російської Федерації з напрямку населеного пункту Ужівка здійснили обстріл із застосуванням міномета калібру 120 мм (випущено десять мін) селища Водяне Волноваського району Донецької області", - йдеться у повідомленні.

Спостережна група УС СЦКК прибувши на вулицю Яблунева потрапили під обстріл та зафіксували численний пошкодження житлової забудови: зовнішньої стіни житлового будинку, паркану та водопровідної труби. На садових ділянках біля житлових будинків зафіксовано десять вирв від розривів мін калібру 120 мм.

У штабі зазначать, що постраждалих під час обстрілу серед цивільного населення не виявлено.

Нагадаємо, з початку доби станом на 12:00 ворог 4 рази порушив режим припинення вогню.

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