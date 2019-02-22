З початку доби в ООС зафіксовано 4 ворожі обстріли

“Від початку цієї доби станом на 12.00 на лінії бойового зіткнення зафіксовано 4 ворожі обстріли. Зокрема, з напрямку окупованого села Молодіжне близько 04.00 ранку російсько-окупаційні війська протягом 20 хвилин випустили 8 мін калібру 82 мм по нашому оборонцям Катеринівки, а також застосували гранатомети та великокаліберні кулемети”, - зазначив Гуцуляк.



Також повідомляється, з 09.00 продовж 30 хв противник вів прицільний обстріл з гранатометів по українських оборонцях Водяного та випустив декілька мін 120-го калібру, а після 11.00 було зафіксовано ведення вогню ворожим снайпером поблизу Мар’їнки.



По захисниках Авдіївки окупанти з 11.20 вели обстріл з ручних та підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

Втрат внаслідок бойових дій та ворожих обстрілів від початку поточної доби серед українських захисників, за наявною інформацією, немає.



Як повідомляв УНН, за минулу добу, 21 лютого, бойовики здійснили 7 обстрілів позицій українських військових.