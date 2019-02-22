ООС: бойовики здійснили 7 обстрілів позицій українських військових

Військові повідомили, що бойовики (у смузі дій оперативно-тактичного угруповання “Схід”): “чотири рази обстріляли позиції наших захисників: двічі — з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, а також стрілецької зброї, у подальшому — з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів — в районі населеного пункту Водяне; з мінометів калібру 82 мм — біля населеного пункту Піски; з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — поблизу села Павлопіль. У смузі дій оперативно-тактичного угруповання „Північ“ противник тричі обстріляв українських захисників поблизу населеного пункту Кримське: з протитанкового ракетного комплексу, мінометів калібру 82 мм та мінометів 120-го калібру”.

Внаслідок обстрілів троє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення.

“За даними розвідки, 21 лютого трьох окупантів знищено та чотирьох поранено. Від початку поточної доби ворог один раз обстріляв наші позиції у смузі дій оперативно-тактичного угруповання „Північ“ із мінометів калібру 82 мм, а також станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів — у районі населеного пункту Катеринівка”. — додали у прес-центрі ООС.