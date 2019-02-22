ООС: боевики совершили 7 обстрелов позиций украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. 21 февраля боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня. 4 раза противник применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
Военные сообщили, что боевики (в полосе действий оперативно-тактической группировки “Восток”): “четыре раза обстреляли позиции наших защитников: дважды — из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также стрелкового оружия, в дальнейшем — с автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов — в районе населенного пункта Водяное; из минометов калибра 82 мм — у населенного пункта Пески; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — вблизи села Павлополь. В полосе действий оперативно-тактической группировки „Север“ противник трижды обстрелял украинских защитников вблизи населенного пункта Крымское: с противотанкового ракетного комплекса, минометов калибра 82 мм и минометов 120-го калибра”.
Вследствие обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
“По данным разведки, 21 февраля трое оккупантов уничтожены и четверо ранены. С начала текущих суток враг один раз обстрелял наши позиции в полосе действий оперативно-тактической группировки „Север“ с минометов калибра 82 мм, а также станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов — в районе населенного пункта Екатериновка”. — добавили в пресс-центре ООС.