С начала суток в ООС зафиксировано 4 враждебные обстрелы
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. С начала суток по состоянию на 12:00 враг 4 раза нарушил режим прекращения огня. Об этом во время брифинга сообщил спикер пресс-центра Минобороны полковник Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
"С начала этого периода по состоянию на 12.00 на линии боевого соприкосновения зафиксировано 4 враждебные обстрелы. В частности, по направлению оккупированного села Молодежное около 04.00 утра российско-оккупационные войска в течение 20 минут выпустили 8 мин калибра 82 мм по нашему защитникам Катериновки, а также применили гранатометы и крупнокалиберные пулеметы", - отметил Гуцуляк.
Также сообщается, с 09.00 течение 30 мин противник вел прицельный обстрел из гранатометов по украинским защитникам Водяного и выпустил несколько мин 120-го калибра, а после 11.00 было зафиксировано ведения огня вражеского снайпера вблизи Марьинки.
По защитниках Авдеевки оккупанты с 11.20 вели обстрел из ручных и подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
Потерь в результате боевых действий и враждебных обстрелов с начала текущих суток среди украинских защитников, по имеющейся информации, нет.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки, 21 февраля, боевики совершили 7 обстрелов позиций украинских военных.