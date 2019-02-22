С начала суток в ООС зафиксировано 4 враждебные обстрелы

"С начала этого периода по состоянию на 12.00 на линии боевого соприкосновения зафиксировано 4 враждебные обстрелы. В частности, по направлению оккупированного села Молодежное около 04.00 утра российско-оккупационные войска в течение 20 минут выпустили 8 мин калибра 82 мм по нашему защитникам Катериновки, а также применили гранатометы и крупнокалиберные пулеметы", - отметил Гуцуляк.



Также сообщается, с 09.00 течение 30 мин противник вел прицельный обстрел из гранатометов по украинским защитникам Водяного и выпустил несколько мин 120-го калибра, а после 11.00 было зафиксировано ведения огня вражеского снайпера вблизи Марьинки.



По защитниках Авдеевки оккупанты с 11.20 вели обстрел из ручных и подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Потерь в результате боевых действий и враждебных обстрелов с начала текущих суток среди украинских защитников, по имеющейся информации, нет.



Как сообщал УНН, за прошедшие сутки, 21 февраля, боевики совершили 7 обстрелов позиций украинских военных.